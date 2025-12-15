Vous ne verrez ça nulle part ailleurs : plages de sable blanc, nourriture pas chère et 30 °C même en hiver

Ce joyau attire de plus en plus d'Européens en quête de soleil garanti.

Nous entrons doucement dans la période la plus morose de l'année : l'hiver. Entre la sortie et le retour du travail, nous faisons face à une nuit presque permanente. Alors pourquoi ne pas briser la monotonie et profiter de cette saison maussade pour s'offrir une évasion radicale ?

On a trouvé l'idéal : une destination où le soleil est garanti, l'eau turquoise et la température avoisine les 30 degrés toute la journée. Adieu gel, froid, manteaux encombrants et nez qui coule sans cesse... Imaginez : des plages d'un blanc éclatant posées sur l'océan, bordées de cocotiers penchés et caressées par une eau cristalline à 27 degrés. Paradoxalement, il se trouve que l'hiver est la période idéale pour visiter ce paradis tropical !

Plage tropicale à Punta Cana, en République dominicaine. © Fernando - stock.adobe.com

Ce trésor n'est autre que la République Dominicaine, l'un des plus beaux pays des Caraïbes. Et la station balnéaire de Punta Cana, avec ses plages magnifiques et ses grands complexes hôteliers, en est un excellent point de départ. Vous ne manquerez pas l'excursion Dolphin Explorer pour nager avec les dauphins (une expérience extraordinaire qui peut-être couronnée d'un bisou marin). Vous visiterez la capitale Saint-Domingue, fondée par le frère de Christophe Colomb, dotée de monuments coloniaux d'importance mondiale et d'une vie nocturne animée.

Enfin, le joyau absolu, l'image que le monde entier associe au pays : l'île de Saona. Ses eaux turquoise, son sable blanc et ses cocotiers qui se penchent sur la mer en font un lieu magique, idéal pour la plongée et l'observation d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Unique en son genre, Mano Juan, située sur l'île dans le parc national de Cotubanamá est un hameau coloré de 400 âmes isolé du monde moderne. Il incarne toute l'authenticité de la vie insulaire en République dominicaine.

Mano Juan, village authentique de pêcheurs sur l'île Saona en République dominicaine. © marcink3333 - stock.adobe.com

Vous serez totalement séduits par les prix sur place. Oubliez les tarifs exorbitants des îles jet-set : ici, les fruits exotiques, les produits locaux et l'excellent rhum sont relativement bon marché : comptez moins d'un euro pour un kilo de bananes plantains et de 8 à 10 euros la bouteille de rhum locale. Dans les restaurants, vous vous régalerez de plats typiques à base de riz, de poulet et de bananes frites à des prix dérisoires, comme le fameux plat national mangu à 5 euros. Un repas copieux et authentique dans un Comedor (cantine locale), vous coûtera 4 euros et la pinte de bière à 2 euros. En revanche, un verre de vin importé ou les alcools européens sont souvent plus chers qu'en France, de l'ordre de 10 euros la bouteille de vin... C'est le prix à payer pour l'importation.

Vous pouvez vous envoler vers Punta Cana ou Saint-Domingue depuis presque tous les aéroports français. Sans escale depuis Paris en 9 heures, et avec généralement une seule escale pour les aéroports régionaux, les vols sont conçus pour optimiser votre temps de transit (comptez entre 12 et 14 heures). La bonne nouvelle ? Les billets d'avion sont disponibles à des prix très attractifs pour une destination aussi lointaine, à condition de les réserver 5 à 8 mois à l'avance et d'éviter les vacances scolaires.