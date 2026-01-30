"Mexican Cleantok" : cette technique de nettoyage cartonne, on vous explique pourquoi elle est risquée

Le "Mexican Cleantok" a de nombreux adeptes. Cette technique de nettoyage n'est pourtant pas sans risque.

Au moment de faire le ménage, il y a les fans des méthodes de grand-mère transmises précieusement de génération en génération, ceux qui ne jurent que par les produits chimiques, ceux qui font leurs propres mélanges plus écologiques et qu'ils assurent être tout aussi efficaces... et ceux qui essayent les techniques vues sur les réseaux sociaux.

Pour le ménage et trouver de bonnes astuces de nettoyage, c'est souvent sur TikTok que ça se passe. Tutos simples, recette magiques et résultats bluffants se succèdent. Les ménagères et ménagers du monde entier, aussi appelés "cleanfluenceurs", partagent leur astuces pour faire briller toutes les pièces de la maison. Les internautes peuvent les retrouver sous le hashtag #Cleantok. Une tendance en particulier fait sensation en ce moment : la méthode dite du "Mexican Cleantok".

Cette technique consiste à verser une grande quantité d'eau savonneuse directement par terre jusqu'à détremper complètement le sol, avant d'astiquer vigoureusement avec un balai ou une serpillière. Si le spectacle peut être très satisfaisant à regarder, la pratique fait en réalité plus de mal que de bien.

Comme son nom l'indique, cette méthode est adaptée seulement aux maisons mexicaines ou d'Amérique du Sud où les sols sont souvent en ciment ou en carrelage. En Europe, nos logements utilisent fréquemment des matériaux bien plus fragiles comme le parquet. Contrairement au carrelage, le bois est un matériau poreux qui absorbe l'eau. Si trop d'eau est utilisé, l'humidité reste alors piégée sous la surface. Cela devient l'environnement idéal pour des moisissures apparaissent.

Plusieurs utilisateurs en ont déjà fait les frais. Le parquet de Vivianfixesstuff se détache et des traces noirs sont apparus sur son sol, mais aussi en dessous. Les dégâts ont l'air tellement irréversible qu'elle doit sûrement refaire tout son parquet. Pour prévenir les autres utilisateurs, de nombreux membres de la communauté TikTok tentent de faire passer le message. "Nous commentons chaque vidéo pour prévenir qu'ils utilisent beaucoup trop d'eau", affirme un internaute repéré par les experts de SharkClean.

Pour nettoyer efficacement le sol sans risquer de l'abîmer, ces derniers conseillent plutôt de passer l'aspirateur, puis de compléter le nettoyage avec une serpillière douce, seulement humide . "Mieux vaut privilégier un nettoyage minutieux mais délicat sur le long terme" selon eux. Faites attention d'utiliser seulement des produits adaptés pour le matériaux de votre sol. Sinon, cela peut altérer le vernis, laisser des résidus ou fragiliser les couches protectrices. L'utilisation d'un balai vapeur peut aussi être la solution pour un nettoyage efficace et respectueuse. Cette technologie désinfecte efficacement à haute température sans jamais inonder les surfaces.