Un phénomène météo va vous embêter, il sera particulièrement marqué en milieu de semaine

Si la semaine sera ensoleillée, un phénomène météo moins agréable se profile aussi dans les prochains jours. Voici ce qui vous attend.

La semaine commence dans les nuages, ils sont nombreux dans le nord de la France et même parfois accompagnés de quelques pluies. La bonne nouvelle est que cette météo n'est que passagère : dès mardi, l'anticyclone s'installe et apporte un temps sec. Le soleil revient sur les trois quarts du pays. Après des nuages bas matinaux au nord, les éclaircies se dessinent. Deux belles journées vont suivre au niveau national mercredi et jeudi, avec un ensoleillement généreux.

Il pourrait toutefois y avoir un risque de gelées matinales suite à la fraicheur en début de journée, notamment sur le centre du pays, mais elles resteront relativement faibles. Le phénomène à surveiller cette semaine se trouve du côté des températures. Elles seront plutôt agréables, mais les amplitudes thermiques seront importantes, explique La Chaine Météo, compliquant la tâche de choisir sa tenue le matin. Ce temps anticyclonique favorise le refroidissement radiatif du sol la nuit, alors que le soleil parvient à réchauffer rapidement les basses couches l'après-midi.

© La Chaine météo

Ce phénomène sera particulièrement marqué pour la journée de mardi. A Reims, on passera de 5 à 16 degrés, de 7 à 17 à Lille, de 4 à 18 à Rouen, de 5 à 19 à Nantes, de 6 à 20 à Bordeaux et même de 3 à 22 à Tarbes. A Aurillac, la température pourra tomber à 0 degré et remonter à 19 en journée et des températures négatives sont possibles dans le nord-est, notamment du côté de Chaumont. Les différentiels se situent donc majoritairement entre 10 et 20 degrés à cette date. Entre mercredi et vendredi, l'amplitude thermique sera encore entre +10 et +15 degrés. Le vent de nord-est et celui d'autan dans le sud-ouest vont légèrement limiter la hausse.

En fin de semaine, l'anticyclone va malheureusement commencer à se replier et laisser circuler des dépressions sur le bassin méditerranéen. Les pluies pourraient ensuite remonter par l'ouest du pays. Les températures vont aussi commencer à chuter avec la levée de la bise : elles pourraient même tomber en dessous des moyennes de saison ce week-end.