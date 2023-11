Elle pond ses oeufs par dizaine chez vous en ce moment, ce produit qui se cache dans votre placard peut la stopper

Ce petit prédateur pond ses oeufs en nombre à l'automne.

Les amateurs de jardinage savent que l'automne apporte non seulement des couleurs chatoyantes aux feuilles, mais aussi une menace redoutable : les limaces. Ces petites créatures visqueuses se régalent des feuilles fraîches et peuvent rapidement ravager un jardin bien entretenu. Avec la saison de la ponte des limaces débutant à la fin d'octobre, il est désormais crucial de protéger nos précieuses plantes des attaques incessantes de ces envahisseurs.

L'automne, avec son sol tapissé de feuilles mortes, offre un terrain de chasse idéal aux limaces. Elles se cachent parmi les feuilles et se préparent à semer leurs œufs, donnant naissance à une nouvelle génération de limaces, des prédateurs affamés au printemps suivant. Pour minimiser la menace des limaces, il est essentiel de maintenir un jardin propre et débarrassé des feuilles mortes, qui constituent un abri parfait pour ces indésirables.

Certains jardiniers ont découvert une astuce surprenante mais incroyablement efficace pour éloigner les limaces : le WD-40, ce célèbre dégrippant pour les serrures bien connu des professionnels et que l'on trouve dans beaucoup de foyers. Ce produit est d'ailleurs disponible en magasin de bricolage comme dans de nombreuses grandes surfaces. Sandra Cook, gestionnaire d'une page Facebook dédiée au jardinage, partage son expérience sur Gardening UK. Selon elle, pulvériser l'extérieur des pots de fleurs avec du WD-40 crée une barrière infranchissable pour les limaces et les escargots. "Pulvériser du WD-40 à l'extérieur des pots ou des jardinières les rendra trop glissants pour que les limaces puissent grimper", confirme une utilisatrice.

Il est important de noter que le WD-40 ne doit pas être pulvérisé directement sur les plantes ou le sol, mais uniquement sur les pots de fleurs que vous souhaitez protéger. Cette méthode permet de préserver vos plantes des attaques de limaces et d'escargots, tout en utilisant un produit que la plupart des gens ont déjà chez eux. C'est un bon moyen d'anticiper et contrer l'arrivée des limaces car l'invasion peut être rapide, très spectaculaire et ravageuse. Cet ennemi insidieux a vite fait de s'infiltrer et de menacer nos précieuses plantes. Ces créatures visqueuses se régalent de feuilles fraîches, causant des ravages particulièrement redoutables au printemps et en automne.