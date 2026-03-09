Si vous êtes connecté à cette box internet, il y a de grandes chances que vous soyez piraté

Ce type de box internet est en réalité idéal pour hacker les utilisateurs.

Toutes les box internet ne se valent pas. Si vous faites le tour de vos amis et voisins, il y a de fortes chances que ces derniers n'aient pas le même modèle que vous. Ces dernières dépendent évidemment de votre constructeur (Free, Orange, SFR...), mais également de l'offre dont vous disposez. Il existe également des offres de Wi-Fi publics dont il faut généralement se méfier. Nous parlons ici, par exemple, des Wi-Fi d'hôtels, d'AirBNB, d'aéroports et bien d'autres institutions.

Mais il existe aussi un type de box internet qui peut s'avérer très dangereux si vous osez vous y connecter. Le pire étant que ces box semblent totalement inoffensives en apparence !

Lorsque vous vous connectez à une box internet, vous obtenez alors une adresse IP. Cette adresse permet, très grossièrement, de vous identifier sur internet et de s'assurer de votre place sur le réseau. Certaines adresses peuvent cependant être très spécifiques comme celle qui correspond à votre propre box internet. Celles des Livebox d'Orange, par exemple, sont généralement 192.168.1.1 et les entrer dans un navigateur internet vous permet de les configurer.

Mais il existe certaines adresses IP dont il faut absolument se méfier. Parmi ces dernières, la 172.16.42.X (le X étant souvent un 1) est souvent utilisée comme un piège pour les internautes peu vigilants. Cette adresse IP correspond à ce que l'on appelle un "WiFi Pineapple". Il s'agit d'un petit boitier très prisé des mordus d'informatique et des hackers. Utilisé avec un peu de technique et de malice, ce petit boitier peut simuler une connexion internet publique.

Ainsi, une personne malintentionnée va utiliser ce petit boitier et se faire passer pour un accès Wi-Fi public comme celui d'un hôtel. En vous y connectant, vous devriez observer un Wi-Fi très rapide et agréable à utiliser. Et pour cause : vous êtes probablement la seule personne à l'utiliser... et le hacker récolte ainsi toutes vos données !

Cette technique porte même un nom : Evil Twin (ou "jumeau maléfique" en français) puisqu'elle se fait passer pour un autre Wi-Fi. Afin de vous assurer que vous n'êtes pas sur un faux réseau Wi-Fi piloté par un hacker, il convient donc de vérifier l'adresse IP du réseau en question. Sur un téléphone Android, utilisez l'application "Paramètres" > "Réseau" > "WiFi" > et appuyez sur la roue crantée du réseau connecté pour vérifier son adresse IP. S'il s'agit de "172.16.42.X", déconnectez vous immédiatement et prévenez un responsable de l'établissement.