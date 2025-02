Cette bête redoutée de tous est de retour, voici la seule façon de s'en protéger

Avec les beaux jours qui approchent, cette petite bête refait surface. Attention, elle peut vous transmettre de graves maladies.

Cette petite bête est presque inexistante en hiver, elle déteste le froid. Vous avez donc plus de chance de la croiser au printemps, en été et en automne. Toutefois, à la fin de l'hiver, dès que les températures redeviennent un peu plus douces, on la voit réapparaître. Il n'est pas rare d'en voir dès mi ou fin février. En général, elles se réveillent et redeviennent actives quand la température extérieure repasse au dessus de 8 degrés. Dès lors, il faut recommencer à être attentif et à se protéger de ces petits parasites.

Ces bestioles, bien que discrètes et invisibles à l'œil nu, représentent un danger pour la santé humaine et animale. Porteuses de nombreuses maladies, dont la maladie de Lyme, elles s'accrochent à la peau et peuvent passer inaperçues pendant plusieurs heures. Vous l'avez compris, les tiques sont de retour et il n'y a qu'une seule façon d'éviter d'être mordu.

Les tiques sont des vecteurs de maladies potentiellement graves. Lorsqu'elles mordent, elles peuvent transmettre des bactéries, des virus ou des parasites. La maladie de Lyme est la plus connue, mais d'autres infections, comme l'encéphalite à tiques ou la fièvre boutonneuse, peuvent également être contractées.

Leur présence est de plus en plus répandue en raison du réchauffement climatique et de la modification des habitats naturels. Vous les croiserez principalement dans les forêts, les hautes herbes, les parcs et même dans votre jardin.

Contrairement aux idées reçues, il n'existe aucun vaccin efficace contre toutes les maladies transmises par les tiques. La meilleure défense reste donc la prévention explique le Ministère de la Santé dans sa brochure. Voici les mesures incontournables pour éviter les piqûres quand vous êtes dans votre jardin ou que vous allez vous promener en forêt ou à la campagne.

Le premier réflexe à avoir est de porter des vêtements couvrants : pantalons longs, manches longues et chaussures fermées. Il est même recommandé de rentrer le bas du pantalon dans vos chaussettes pour limiter l'accès aux tiques. Pour éloigner les parasites, utilisez un spray anti-tiques contenant du DEET, de l'icaridine ou du perméthrine, ce sont les seuls efficaces. Enfin, évitez les zones à risque, et restez sur les sentiers balisés et évitez de vous aventurer dans les hautes herbes ou les sous-bois denses.

Après chaque sortie, inspectez votre corps, celui de vos enfants, mais aussi celui de vos animaux. Les tiques aiment les zones chaudes et humides du corps (aisselles, plis des genoux, cuir chevelu, etc.). Une vérification minutieuse permet de repérer et d'enlever rapidement une tique avant qu'elle ne transmette d'agent pathogène.

Si malgré tout une tique s'accroche à votre peau, il faut la retirer rapidement. La meilleure façon est d'utiliser un tire-tique pour l'extraire en évitant de l'écraser. Désinfectez ensuite la zone et surveillez toute réaction anormale.