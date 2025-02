Ce zoo unique au monde se trouve en France, les animaux et les visiteurs se baladent dans un décor hors-du-commun

Dans ce zoo français, l'expérience de visite vaut largement le détour.

Sortie idéale pour se reconnecter avec la nature, le zoo est l'une des sorties préférées des Français. Un sur trois en visite chaque année et on peut dire qu'il a le choix : l'Hexagone abrite près de 300 parcs animaliers de tous types. Du simple jardin zoologique au parc animalier, Beauval, La Palmyre, La Flèche ou le Parc zoologique de Paris sont les plus célèbres d'entre eux. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un zoo troglodyte ? Il en existe un seul de ce type dans le monde entier. Et il se trouve en France !

Ce parc animalier n'est pas comme les autres. Les visiteurs se déplacent au sein de dizaines d'allées souterraines reliant les différents espaces, passant d'un monde à l'autre, observant près de 2 000 animaux de 125 espèces différentes dans des grands espaces à ciel ouvert, sans barreaux, avec pour toile de fond un décor dépaysant créant l'illusion de les observer dans leur véritable milieu naturel.

Pas de dressage au Bioparc de Doué-la-Fontaine, les animaux évoluent librement selon leurs propres rythmes. © Bioparc - S. Gaudard

Situé en région Pays de la Loire, à une vingtaine de kilomètres de Saumur, ce zoo dédié à la préservation et à la découverte de la biodiversité animale a la particularité d'être installé dans d'anciennes carrières d'extraction de pierre de falun, favorisant l'aménagement de cavités et de tunnels qui offrent un cadre de vie original et adapté à ses habitants, dont un tiers sont des espèces menacées d'extinction comme la panthère des neiges, l'hippopotame nain, le rhinocéros noir, l'ours à lunettes, l'okapi, le panda roux ou encore, la girafe d'Afrique centrale et le zèbre de Grévy. Ce cadre unique en fait le seul zoo troglodyte au monde depuis bientôt 65 ans.

Sur 17 hectares, le Bioparc de Doué-la-Fontaine propose une promenade à la fois pédagogique et contemplative à vivre sur une journée de visite. Au programme, des animations de nourrissage, une demi-journée dans la peau d'un soigneur animalier, une promenade au milieu des vautours ou encore une visite de l'immense volière sud-américaine, l'une des plus grandes d'Europe avec 600 oiseaux de 30 espèces différentes dont des aras, des flamants roses ou encore des manchots. Le cratère des Carnivores permet quant à lui de profiter d'une vue à 360° depuis un îlot surplombant la famille de lions et le groupe de guépards qui s'adonnent parfois à des courses impressionnantes...

Envie de découvrir ce zoo ? Rouvert depuis le 8 février pour sa 65e saison, il promet des dizaines de naissances attendues mais une grande chasse aux œufs prévue à Pâques, des "Visites au crépuscule" l'été et enfin, l'incontournable "Course Nature" vous donne rendez-vous en novembre en plein cœur du Bioparc au profit de ses actions de conservation. Le parc animalier est ouvert de 10h à 18h jusqu'en mars, puis de 9h à 19h jusqu'en juin, et de 9h à 19h30 en juillet et août. Comptez 27 euros la journée pour un adulte et 21 euros pour un enfant (jusqu'à 10 ans inclus).