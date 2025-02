Cette espèce de ver devient de plus en plus inquiétante et se propage à une vitesse folle. Voici ce que vous devez faire pour l'éviter.

Ce ver plat envahissant inquiète de plus en plus les jardiniers et les scientifiques. Originaire d'Amérique du Sud, il est arrivé en France il y a une dizaine d'années, et il y est aujourd'hui bien implanté. On le retrouve dans plus de 70 départements français, en Métropole, mais aussi à la Réunion. Il est arrivé chez nous via le commerce des plantes en pot et se retrouve désormais dans de nombreux jardins, parcs et espaces verts.

Ce prédateur est plutôt discret, mais il représente une menace réelle. Contrairement aux vers de terre classiques, qui aident à la fertilité du sol, ce ver est un carnivore qui se nourrit principalement d'invertébrés du sol, notamment des vers de terre, indispensables à l'aération et à la fertilité des sols. Ainsi, il représente un réel danger pour l'équilibre de nos jardins et de nos écosystèmes.

Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit du ver plat Obama nungara. Le principal problème avec ce ver, c'est son appétit insatiable pour les vers de terre. Or, ces derniers jouent un rôle essentiel dans la bonne santé des sols : ils les aèrent, facilitent l'infiltration de l'eau et participent à la décomposition de la matière organique. En les éliminant, Obama nungara appauvrit la terre et perturbe tout l'écosystème du sol. De plus, ce ver plat se reproduit rapidement et peut se multiplier en grande quantité, rendant son éradication difficile.

Pour éviter son développement, il est important de surveiller la présence de ce ver dans votre jardin. Voici quelques signes qui doivent vous alerter. Si vous croisez un ver plat, allongé et visqueux, souvent de couleur brun foncé ou noir, vous êtes surement face à cette espèce de ver. Vous pouvez également le reconnaître avec son déplacement particulier. Il glisse sur le sol comme une limace. Très souvent, on repère sa présence sous les pierres, les pots de fleurs ou dans la terre humide, particulièrement après la pluie. Une diminution des vers de terre dans votre jardin, peut aussi vous alerter. C'est le signe qu'un prédateur est en train de les éliminer.

Si vous trouvez un Obama nungara, il est recommandé de ne pas le relâcher dans la nature. Placez-le dans un récipient hermétique avec du vinaigre ou de l'alcool pour l'éliminer, puis signalez sa présence aux organismes spécialisés comme le Muséum national d'Histoire naturelle.

Voici ce que vous pouvez faire pour protéger votre jardin. Vérifiez toujours les nouvelles plantes avant de les introduire dans votre jardin, surtout si elles viennent de l'étranger. Surveillez les zones humides et les tas de compost où ces vers aiment se cacher. Encouragez la biodiversité, notamment en attirant des prédateurs naturels comme certaines espèces d'oiseaux ou de coléoptères.