Vos tomates seront encore meilleures si vous semez cette plante juste à côté

Pour de belles tomates cet été, c'est maintenant qu'il faut y penser !

Cultiver des tomates savoureuses et en pleine santé ne repose pas uniquement sur l'arrosage et l'exposition au soleil malheureusement. Si l'exposition est essentielle, avec au minimum minimum 6 à 8 heures de soleil par jour, l'emplacement est également très important. Votre sol doit être riche et bien drainé. Un apport de compost ou de fumier bien décomposé améliore la fertilité. Mais ce n'est pas tout. Certains jardiniers ont un secret bien gardé pour avoir des tomates plus savoureuses., et ce conseil est vraiment très facile à mettre en œuvre.

De nombreux jardiniers conseillent de cultiver une autre plante à côté de vos tomates si vous voulez qu'elles aient meilleur goût. Un facteur souvent négligé, mais pourtant essentiel, est le compagnonnage végétal. Certaines plantes ont la capacité d'améliorer la croissance des tomates, de les protéger des maladies, mais aussi d'intensifier leur saveur. Parmi elles, le basilic est un allié incontournable pour les tomates. Pour des tomates mûres et savoureuses cet été, plantez-les dès maintenant à côté des herbes aromatiques.

© Dusan Kostic - stock.adobe.com

Le basilic et la tomate ne forment pas seulement un duo culinaire parfait, ils se complètent également au jardin. Les raisons pour lesquelles il est facile de les cultiver ensemble sont la présence d'un sol commun, mais aussi les interactions saines entre les racines des deux plantes. De nombreux jardiniers ont déjà adhéré à cette astuce, même si la science n'a pas encore déterminé précisément pourquoi ce phénomène gustatif se produit lorsque ces deux plantes sont cultivées ensemble.

Cette association est particulièrement bénéfique pour plusieurs raisons :

Une meilleure croissance et saveur : le basilic stimule la croissance des tomates et renforce leur goût. Elles seront plus parfumées et plus sucrées.

Un répulsif naturel contre les nuisibles : le basilic, avec son odeur, éloigne plusieurs insectes ravageurs comme les mouches blanches, les pucerons et les moustiques.

Une protection contre certaines maladies : grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes, le basilic contribue à réduire les risques de maladies fongiques telles que le mildiou et l'oïdium, qui touchent fréquemment les plants de tomates. Le contrôle technique est gratuit jusqu'au 3 mai : voici toutes les marques de voitures concernées Les hortensias vont disparaître de nos jardins : voici pourquoi il faut arrêter d'en planter



Pour profiter pleinement des bienfaits du compagnonnage entre le basilic et la tomate, voici quelques conseils pratiques. Plantez le basilic à environ 30 cm des pieds de tomate pour éviter la concurrence racinaire tout en permettant une interaction bénéfique. Veillez à arroser régulièrement les deux plantes, de préférence le matin ou en fin de journée, et sans excès, afin d'éviter les maladies liées à l'humidité. Arrosez au pied pour éviter également l'humidité sur les feuilles et limiter les maladies. Taillez les fleurs du basilic régulièrement pour favoriser sa croissance et éviter qu'il ne monte trop vite en graines.