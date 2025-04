Mai sans tondeuse : pourquoi il ne faut surtout pas tondre avant l'été ?

Les bons jardiniers le savent déjà mais un rappel est toujours bon : voici pourquoi vous ne devez pas tondre pendant un mois au printemps.

Oubliez le bruit de la tondeuse et l'odeur de l'herbe fraichement coupée pendant quelques semaines ! Le mois de mai arrive et avec lui "l'interdiction" de tondre la pelouse. Il en va de la santé de votre jardin et de notre environnement. Pourquoi cela est vraiment important, et pourquoi vous auriez tout intérêt d'arrêter de tondre pendant un mois au printemps ? Ce geste a un impact majeur sur votre jardin. Mai marque un moment clé pour la faune et la flore locales. Les premiers jours vraiment doux favorisent l'émergence des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, les papillons ou les bourdons.

Ces espèces, essentielles à notre écosystème, ont besoin de fleurs sauvages pour se nourrir. Or, les pelouses tondues à ras sont souvent des déserts floraux : aucune fleur, aucun abri, aucune ressource pour les insectes. En laissant pousser l'herbe, on permet à des pissenlits, trèfles, pâquerettes et autres plantes de s'épanouir, offrant ainsi un véritable buffet printanier aux pollinisateurs.

L'interdiction n'a (encore ?) rien d'officiel mais depuis quelques années, le mouvement "Mai sans tondeuse" prend de l'ampleur en Europe, notamment en France. N'y voyez pas un abandon pur et simple, les experts et les jardiniers sont d'accord sur l'impact positif de ce geste. Eviter de tondre pendant un mois au printemps a un impact sur la qualité du sol et de l'air. Les racines plus longues retiennent l'eau, limitent l'érosion et nourrissent les micro-organismes. De plus, en réduisant la fréquence de tonte, on diminue l'usage de la tondeuse, donc moins de bruit, moins de CO₂, moins de stress pour la faune.

© Wellnhofer Designs - stock.adobe.com

Mais attention, derrière son apparente simplicité, cette initiative nécessite un minimum de stratégie pour ne pas abîmer votre jardin. En effet, "laisser pousser son herbe sans préparation peut affaiblir la pelouse, encourager la prolifération de mauvaises herbes invasives et attirer des nuisibles comme les tiques ou les moustiques" nous explique Sébastien Lassagne, jardinier expérimenté chez Travaux.com. Selon lui, la clé pour adopter le "Mai sans tondeuse" repose sur une stratégie "en trois temps : préparation, entretien, et récupération".

Voici les conseils du jardinier. Avant, il faut préparer le jardin. Commencez par délimiter les zones à laisser pousser, puis plantez les bonnes espèces pour attirer les pollinisateurs. Privilégiez par exemple la lavande, les violettes, le romarin ou certains dahlias, qui sont particulièrement appréciés des abeilles et insectes. Enfin, effectuez une dernière tonte courte. Pendant le mois de mai, surveillez la pousse des plantes invasives comme les orties, les chardons ou les rumex et retirez-les régulièrement.

Après le mois de mai, il est essentiel de restaurer votre jardin. "Une tonte trop brutale risque d'endommager la tondeuse, de stresser le gazon et de créer des zones clairsemées" nous informe le jardinier. Reprenez la tonte progressivement en réduisant la hauteur par étapes. Ramassez bien les résidus de coupe pour éviter d'étouffer l'herbe en dessous. Pensez aussi à éliminer les mauvaises herbes. Enfin, pas de panique si l'herbe jaunit, c'est tout a fait normal car la pelouse a été privée de lumière à sa base, cela s'estompera avec le temps.