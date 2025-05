Avec les premières chaleurs, faut-il déjà arroser vos plantes tous les jours ? Voici ce que font les fleuristes et horticulteurs

Avec le beau temps qui s'installe, faut-il déjà arroser vos plantes tous les jours ? Voici la réponse et quelques conseils à adopter avant l'été.

Le beau temps voire la chaleur s'est installée sur la France. Cette météo fait des heureux et permet de profiter du jardin, des verandas ou de balcons arborés. Mais attention, elle peut vite devenir une difficulté pour vos plantes si vous ne les arrosez pas correctement. Un problème guette donc les jardiniers : comment protéger au mieux nos plantes, voire même nos jeunes plantations sans les mettre déjà en situation de stress hydrique ? Ce manque d'eau pourrait les fragiliser avant même l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs. Voici ce qu'il faut faire (ou ne pas faire), en se basant sur des conseils d'experts.

Avant tout, il est important de comprendre que les besoins en eau diffèrent selon les espèces. Le danger courant est donc de trop arroser vos plantes, selon les professionnels. Les espèces méditerranéennes et la plupart des herbes aromatiques supportent mal l'excès d'humidité. Il faut attendre que la surface du terreau sèche un peu entre deux arrosages. À l'inverse, d'autres plantes nécessitent un substrat toujours frais, au risque de voir leurs feuilles s'affaisser.

De manière générale, mieux vaut un arrosage copieux et espacé plutôt que de petites quantités d'eau tous les jours. Cela permet aux racines de se développer en profondeur, les rendant plus résistantes en cas de sécheresse passagère. "Pour les plantes déjà bien formées, un arrosage tous les 2 à 3 jours est généralement suffisant par temps chaud, tous les 4 à 5 jours pour un sol de jardin normal, et tous les 6 à 8 jours pour un sol argileux", précise ainsi régulièrement la jardinière professionnelle britannique Jane Dobbs à ses abonnés londoniens.

L'idéal est d'arroser le matin, avant que le soleil ne tape trop fort, ou le soir à la fraîche. Évitez d'arroser en plein soleil, l'évaporation sera trop rapide. Et ne mouillez pas le feuillage, au risque de favoriser maladies et limaces ! Concentrez-vous bien sur la base des plantes.

Jusque-là c'est facile, mais quid de vos jeunes pousses et plantations ? Si vous avez des plantes en pot, redoublez de vigilance. "Les jeunes plants ont besoin d'un arrosage quotidien par temps chaud pour garder leurs racines humides, surtout si le sol sèche rapidement en raison de la température", rappelle Jane Dobbs. Le volume de terre réduit et la chaleur emmagasinée par le contenant font que le terreau sèche beaucoup plus vite. Un conseil : enfoncez votre doigt à 2cm de profondeur pour vérifier l'humidité. S'il est sec, il est temps d'arroser généreusement.

Les professionnels sont également nombreux à privilégier la technique du paillage. Vous pouvez pailler la surface de vos pots et massifs, cela limitera l'évaporation et maintiendra l'humidité plus longtemps. Autre astuce : choisissez un terreau avec des rétenteurs d'eau ou ajoutez des billes d'argile qui restitueront progressivement l'eau à vos plantes. Mais le plus important reste d'observer vos plantes et de vous adapter en conséquence ! Si elles montrent des signes de souffrance malgré vos bons soins, n'hésitez pas à les arroser davantage et à surveiller leur forme les jours suivants.