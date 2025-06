Ces 5 plantes demandent peu d'entretien et fleurissent tout l'été, même sans arrosage

Oubliez les contraintes d'arrosage et les fleurs fanées en fin d'été, voici 5 plantes qui vous garantissent des fleurs tout l'été, même sans eau.

Soyons réalistes, l'été, peu de gens ont le temps d'arroser leur jardin et leurs plantes tous les 2 ou 3 jours. Entre l'emploi du temps bien chargé en semaine, les barbecues le soir, les sorties et les pique-niques le week-end, et les vacances, c'est mission impossible, et l'arrosage passe bien souvent à la trappe ! L'été, vous avez déjà bien assez de choses à gérer, et vous n'êtes pas seul dans ce cas.

Sans oublier la chaleur et les interdictions d'arroser en plein été. Bien souvent, les plantes finissent mal, et vous vous retrouvez avec un balcon ou un jardin sans aucune fleur au retour des vacances. Et c'est bien dommage de ne pas pouvoir profiter d'un jardin coloré jusqu'au début de l'automne.

Alors plutôt que de vous mettre la pression pour arroser tous les deux jours et de demander à vos proches de venir arroser pendant vos vacances, choisissez des plantes et des fleurs qui demandent peu d'entretien, mais surtout qui peuvent survivre sans eau pendant longtemps. Et bonne nouvelle, il existe même des plantes qui s'épanouissent vraiment bien sans un arrosage régulier. Voici cinq fleurs d'été que vous pouvez adopter sans vous soucier de l'arrosage.

© 123RF - shihaowei

Le pourpier ornemental adore le soleil

Avec ses feuilles succulentes, cette plante produit de jolies fleurs aux couleurs vives (rose, jaune, rouge, orange) qui s'ouvrent chaque jour avec la lumière. En plus d'aimer le soleil, le pourprier déteste l'arrosage excessif. Il est très résistant à la sécheresse grâce à ses feuilles charnues qui stockent l'eau. Le pourprier se plaira aussi bien en massif dans un jardin qu'en jardinière sur le balcon.

Le lantana, réputé pour sa floraison qui dure tout l'été

Le lantana offre des grappes de fleurs aux couleurs éclatantes, et demande très peu d'entretien. Originaire des régions chaudes, cette plante est très résistante à la sécheresse. En pot ou en pleine terre, elle est très facile à cultiver à condition d'avoir du soleil et un sol bien drainé.

Le millepertuis pousse presque partout

Souvent utilisé en haie basse ou couvre-sol, le millepertuis illumine le jardin avec ses fleurs jaunes dorées. Il pousse dans presque tous les types de sol, même pauvres et secs, et ne craint ni la chaleur ni les oublis d'arrosage.

Le gomphrena globosa, décoratif et facile à cultiver

Cette plante, aussi appelée amarantine globuleuse est vraiment facile d'entretien. Sans eau, ses fleurs, semblables à celles du trèfle, sècheront et resteront magnifiques.

Le gaura lindheimeri, un allié précieux pour les climats secs

Cette plante vivace se plait aussi dans les jardins secs. Elle produit une profusion de petites fleurs blanches ou roses semblables à des papillons, du début de l'été jusqu'aux premières gelées. Peu gourmande en eau, elle résiste très bien à la chaleur et au vent. Elle donne un effet léger et aérien à tous les massifs.