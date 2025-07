Voir ces larves dans le jardin est un mauvais signe : elles peuvent vite abîmer la pelouse

C'est le signe à surveiller dans la pelouse en ce moment. Ces petites larves arrivent et font des ravages.

C'est un petit nuisible, à l'apparence peu agréable mais qui semble plutôt inoffensif... Détrompez-vous ! En voir dans son jardin, près de sa terrasse ou dans un parc est plutôt un signale d'alarme à prendre en compte. Ces petites bêtes, ce sont des larves de hanneton, également appelées "vers blancs". Et, si elles sont plutôt méconnues du grand public, elles sont l'un des nuisibles les plus redoutés des jardiniers. Discrètes sous la surface, elles causent pourtant des dégâts visibles, parfois irréversibles.

Les larves de hanneton passent la majeure partie de leur vie sous terre, entre un et trois ans selon l'espèce. Elles s'y nourrissent des racines des graminées, affaiblissant progressivement la pelouse. De ce fait, elles sont souvent considérées comme nuisibles par les jardiniers, car elles peuvent provoquer des dégâts sans que l'on s'en aperçoive au premier coup d'oeil. Quel est donc le signe à surveiller ?

© 123RF - gabort71

Premier indice sur votre pelouse : des zones jaunies, desséchées, qui se décollent facilement du sol comme un tapis. Ce signe ne trompe pas : il indique vos racines ont été grignotées en profondeur. Le danger est d'autant plus grand que les larves se déplacent en groupe. Quelques individus suffisent à initier les dégâts, mais une forte infestation peut ruiner une pelouse entière en une saison. Il est donc important de reconnaître les premiers signes de leur présence.

Comment pouvez-vous les reconnaître ? Les larves de hanneton mesurent entre 2 et 5 cm. Elles sont blanc crème, avec une tête brunâtre et trois paires de petites pattes à l'avant. Leur corps est recourbé, en forme de "C". Un test simple permet de mesurer l'ampleur de l'invasion : découpez un carré de gazon de 30x30 cm et soulevez-le. Si vous comptez plus de 5 à 10 larves, une intervention est nécessaire.

Pour éviter d'être envahis, le maître mot est la prévention. Gamme vert, la célèbre enseigne de jardinerie, donne des conseils sur son site pour lutter contre ces parasites. Les spécialistes vous conseillent d'utiliser un mélange de graminées pour votre pelouse. Ainsi, "certaines plantes se montreront plus résistantes que d'autres qui limiteront les dégâts".

Vous pouvez aussi planter du trèfle blanc dans votre pelouse. Les larves de hanneton le détestent. Une autre astuce conseillée par l'enseigne est d'enfouir "dans le sol des feuilles de chou, de navet, de moutarde que vous aurez préalablement hachées". Cela va repousser les femelles qui ne viendront pas pondre dans votre gazon.

Un autre geste important est de scarifier et biner régulièrement votre pelouse : cela ameublit le sol et fait remonter les larves à la surface où elles peuvent être mangées par les oiseaux. C'est aussi un bon moyen pour les repérer avant qu'elles ne commencent à faire des dégâts visibles dans votre pelouse. En cas de présence avérée, des solutions biologiques existent. Les nématodes, des vers microscopiques inoffensifs pour l'homme, parasitent les larves et les éliminent naturellement.