La pointe des feuilles a bruni ? Voici comment régler le problème sur vos plantes d'intérieur

L'été est une période délicate pour les plantes d'intérieur. Vous avez repéré des feuilles devenues brunes ? Voici la raison et surtout ce qu'il faut faire d'urgence.

Même en été, et peut-être plus particulièrement quand les températures grimpent à nouveau, il est temps de chouchouter nos précieuses plantes d'intérieur. Les chouchouter mais aussi faire attention à certains signes de stress qui indiquent manifestement que votre plante ne vas pas très bien.

Un des premiers symptômes est visible sur les feuilles, plus particulièrement sur leurs extrémités. Vous voyez des feuilles perdre de leur éclat, de leur couleur avec des pointes brunes ? Rassurez-vous, ce phénomène est particulièrement fréquent en été mais doit être rapidement traité.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce brunissement. Premier accusé : la climatisation. Elle assèche l'air ambiant. Or, un air intérieur trop sec peut fragiliser les plantes plus tropicales habituées à davantage d'humidité. La deuxième raison est sans doute la plus fréquente et tient à votre eau d'arrosage. Une plante trop arrosée ou au contraire pas assez affichera vite des signes de mécontentement.

Enfin, songez à l'exposition de votre plante. Attention aux rayons directs du soleil en plein été ! Avec la chaleur, ils peuvent avoir rapidement des effets en "brûlant" les feuilles de vos plantes. Dans ce cas, la feuille brunira très vite, particulièrement aux extrémités.

Que faire ? Réagir en modifiant la position de votre plante, en ajustant l'arrosage et en observant ses effets ou humidifier légèrement les feuilles de vos plantes tropicales à l'aide d'un spray vaporisateur peut entraîner des résultats rapidement visibles. "Le brunissement des pointes est un signal de stress environnemental.

"Dans la plupart des cas, il suffit d'ajuster l'humidité, l'arrosage et l'exposition pour retrouver des feuilles en pleine santé", confirmait au printemps dernier l'horticulteur Jean-Marc Muller à Ouest-France. En été, vous pouvez aussi opter pour des petits galets humides à glisser sous vos pots de fleurs. Et si vos pointes sont déjà bien abimées, n'hésitez pas à les tailler. Vous redonnerez ainsi toutes ses chances à votre plante de passer l'été.