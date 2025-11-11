Ne jetez pas vos feuilles mortes ! Elles sont un trésor très utile pour votre jardin

Loin d'être un simple déchet encombrant, les feuilles mortes de l'automne sont un véritable trésor organique.

Si les feuilles d'automne créent une ambiance magique, leur abondance peut souvent être de corvée. Collées par l'humidité, ces épaisses couvertures peuvent vite devenir difficile à enlever. Une étape pourtant essentielle puisqu'elles étouffent la pelouse, qui, alors privée de lumière du soleil, finit par jaunir.

Il faut donc les ramasser. Pour les petites surfaces, le ramassage manuel ou un râteau suffit. Dans les grands jardins, utilisez un balai à gazon à dents souples pour préserver la pelouse. Un souffleur sera sinon plus rapide : il les concentrera en un seul endroit avant un ramassage à la main ou à l'aspirateur. Attention, si certaines de vos plantes sont malades, il est crucial d'évacuer les feuilles périphériques vers une déchetterie ou via la collecte de votre commune, afin d'éviter toute propagation. Les feuilles saines, elles, sont une mine d'or organique qu'il serait dommage de gaspiller !

Leur première utilité ? Elles sont un paillage efficace pour protéger vos plantes sensibles en hiver, comme l'explique Gamm Vert. Disposez-les en un tas généreux et bien épais, entières ou broyées, en veillant à ne pas les tasser ! Cette aération est essentielle pour une bonne isolation et éviter la pourriture due à l'humidité. Ce paillage protégera la souche et les racines de vos arbres, et servira également de refuge parfait pour les insectes. Pensez-y notamment pour les bulbes d'été (dahlias, cannas) et les vivaces peu rustiques (agapanthes, titomas). Petite précaution si votre jardin est exposé au vent : stabilisez le tas avec un grillage fin ou des agrafes fixées au sol grâce à des cavaliers ou agraphes.

© kzibert

Les feuilles mortes peuvent aussi prévenir votre sol de l'invasion de mauvaises herbes au printemps ! Il suffit de les répartir sur vos massifs et vos parcelles non gelé de vos culture vides, et toujours sans tasser (sauf nécessité en zone très venteuse). En se décomposant lentement, cette matière organique nourrira la faune du sol, notamment les vers de terre. Au printemps suivant, votre terre sera enrichie, sa structure améliorée, plus friable et capable d'absorber bien mieux l'eau de pluie. Parfait pour accueillir de nouvelles plantations ! Attention, n'utilisez pas les feuilles issues d'arbres fruitiers à leur pied, aussi pour éviter tout risque de propagation de maladies.

Enfin, la dernière et non des moindres des utilisations est d'enrichir votre compost ! En broyant vos feuilles, vous obtiendrez un terreau gratuit, naturel et incroyablement riche. Par temps sec, passez-les au broyeur en profitant pour broyer également quelques branchages pour un apport en carbone. Aussi non, vous pouvez les passer à la tondeuse en récupérant l'herbe au passage, ce qui ajoutera de l'azote au compost. Assurez-vous cependant que les feuilles soient bien sèches lors de l'opération.

Une fois le broyat obtenu, déposez-le dans votre composteur sans tasser, en veillant à bien le fermer pour conserver la chaleur. Retournez le tas au printemps, et votre précieux terreau sera prêt à être utilisé dès le début de l'été ! Ce fortifiant naturel sera parfait pour vos plantes vivaces, arbustes, et les cultures de votre potager.