Les pointes de vos feuilles d'intérieur jaunissent ? Pas de panique, c'est sûrement pour ces raisons

Plusieurs raisons se cachent derrière le brunissement des pointes de vos plantes d'intérieur.

Avoir des plantes chez soi embellit notre intérieur, et en prime, elles sont bonnes pour notre moral ! De nombreuses études montrent que s'occuper de ses plantes réduit le stress, augmente notre concentration et même la créativité.

Mais quand elles vont mal, on est tout de suite moins zen. Si vous remarquez que les pointes de leurs feuilles jaunissent, se flétrissent ou brunissent, rassurez-vous, c'est un phénomène très fréquent, surtout sur les feuilles anciennes. Certaines variétés comme les Calathea, les Maranta, les Ctenanthe, ou les plantes aux longues feuilles (Dragonnier, Yucca, Palmier nain) y sont d'ailleurs plus sensibles.

Vous vous demandez si vous devez couper le bout des feuilles devenus marrons ? Ce n'est pas obligé, mais si vous trouvez cela inesthétique, vous coupez l'extrémité marron avec des ciseaux ou un sécateur bien nettoyé. Surtout, ne retirez pas toute la feuille : la partie verte est vitale pour la photosynthèse et la santé de votre plante.

© ekaterina34

Pour éviter que le problème ne revienne, il faut en comprendre l'origine. Le manque d'eau est la première raison. Non hydratée, la plante n'arrive pas à irriguer tout son feuillage, les pointes étant les premières touchées. Vérifiez la terre : si elle est dure, vous avez votre réponse. Arrosez généreusement jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous de drainage, puis videz l'eau stagnante après quinze minutes.

L'eau du robinet, trop chargée en chlore et sels minéraux, peut aussi brunir les plantes ! Privilégiez si possible l'eau de pluie, ou l'eau déminéralisée à défaut (l'eau du déshumidificateur par exemple). Attention, un sur-arrosage est tout aussi nocif. Si vous arrosez trop souvent, la terre s'engorge, manque d'oxygène, et les feuilles deviennent molles, marron, puis la plante entière dépérit. Dans ce cas, laissez impérativement la motte sécher avant d'arroser à nouveau.

La chaleur et le manque d'humidité sont d'autres facteurs. Quand il fait chaud, les plantes transpirent plus : sans eau pour compenser, les pointes brunissent. Éloignez votre plante des sources de chaleur (radiateur, soleil) ! De plus, la majorité de nos plantes d'intérieur adorent l'humidité. Mais l'air de nos maisons est souvent trop sec, ce qui les oblige à transpirer plus, asséchant l'extrémité des feuilles. Vous pouvez investir dans un humidificateur, regrouper vos plantes pour qu'elles profitent de la transpiration des autres, ou les déposer sur une coupelle remplie de billes d'argile humides. Brumiser le feuillage avec de l'eau non calcaire peut aussi aider temporairement.

Enfin, si vos feuilles brunissent juste après un apport d'engrais, c'est sûrement parce que vous en avez trop mis. Cela sature le terreau en sels minéraux, déshydratant la plante par les pointes. Pour corriger, arrosez très généreusement avec une eau non calcaire, à température ambiante, pour que le surplus de nutriments s'échappe par le drainage. Laissez sécher la terre, puis reprenez votre routine d'arrosage et d'engrais en respectant strictement les doses recommandées par le fabricant.