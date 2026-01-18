Pourquoi les jardiniers utilisent-ils des fourchettes en plastique ? La raison est bien plus astucieuse qu'il n'y paraît

Certains jardiniers utilisent des fourchettes en plastique dans leurs jardin et c'est en fait très astucieux !

Prendre soin de son potager demande parfois un peu d'imagination avec des astuces un peu surprenantes. Le jardin est d'ailleurs cet endroit de la maison où l'on recycle volontiers nos déchets pour booster la croissance des végétaux, qu'il s'agisse de marc de café pour fertiliser ou d'épluchures pour nourrir la terre.

Une de ces astuces risque d'étonner plus d'un apprenti jardinier : il s'agit de planter des fourchettes en plastiques directement dans le sol. Si vous apercevez ces couverts blancs chez votre voisin, ne vous moquez pas trop vite, car la méthode est bien plus astucieuse qu'il n'y paraît. "Les experts en jardinage de Farm Flavour ont proposé une astuce économique qui pourrait bien empêcher vos fleurs et vos plantes de devenir un festin gratuit" 'a expliqué le journal britannique The Express.

Avant de jeter votre boîte de fourchettes en plastique inutilisées, réutilisez directement dans votre jardin ! Cela créera une barrière physique et dissuasive. En effet, "p lanter des fourchettes dans le sol autour de vos plantes dissuadera les animaux comme les ratons laveurs, les chats, les écureuils et les cerfs de s'aventurer dans le jardin et de se servir dans vos récoltes", selon les experts.

On oublie l'épouvantail traditionnel pour tester ce nouveau rempart pour dissuader les insectes nuisibles de s'approcher de trop près de vos plantes et semis. Attention tout de même, "aucune preuve n'est disponible quant à l'efficacité de cette technique pour dissuader les visiteurs indésirables" précise le journal. Mais la simplicité de la méthode mérite le détour selon eux. C'est une solution non invasive, gratuite et sans danger pour l'environnement qui s'offre à tous les jardiniers curieux.

Si toutefois ces petites barrières en plastique ne suffisent pas à protéger votre jardin, d'autres alliés naturels se cachent peut-être déjà dans votre cuisine. Le marc de café, par exemple, reste une valeur sûre pour éloigner les limaces et les escargots tout en servant d'excellent engrais et d'antifongique naturel. Il est également efficace pour se débarrasser des insectes, comme les moustiques, a expliqué Jack Stooks, ancien jardinier de la famille royale à The Express.

Pour une protection plus radicale, le poivre de Cayenne se révèle être un bouclier redoutable. Selon les experts en jardinage de Farm Flavour, "le poivre de Cayenne n'endommagera pas vos plantes, mais il empêchera les animaux et les insectes indésirables de dévorer tout votre dur labeur." En répandant un quart de tasse de cette épice tous les deux ou trois jours, les résultats ne se feront pas attendre et "vous commencerez à voir des plantes plus saines, sans feuille mâchouillée ni fruits à moitié mangés".