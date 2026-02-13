Ces plantes sont à tailler avant mars : il faut absolument éviter la montée de sève

C'est maintenant que tout ce joue pour un beau jardin au printemps : voici une liste des plantes à tailler avant la fin du mois de février.

Même si le printemps n'est pas encore là, et que la pluie, le vent et le froid sont plus présents que le soleil, il ne faut pas pour autant laisser le jardin de côté. Le mois de février est une étape décisive au jardin pour de nombreux arbres, arbustes, haies et plantes.

Avant que le printemps ne s'installe pleinement, certaines plantes doivent impérativement être taillées. Une des raison : le faire avant la montée de sève. Ce phénomène naturel, qui débute dès les premiers redoux, correspond à la reprise d'activité de la plante. La sève remonte des racines vers les branches pour alimenter les nouveaux bourgeons. Tailler trop tard peut alors affaiblir, voire endommager durablement vos végétaux.

Pourquoi devez-vous agir avant mars ? Si la montée de sève est amorcée, les coupes provoquent des écoulements importants. Sur certaines espèces, cela entraîne un "saignement" abondant qui fatigue la plante et ralentit sa cicatrisation. En taillant d'ici fin février, vous permettez aux plaies de se refermer plus rapidement, tout en stimulant une croissance harmonieuse au printemps. Vos arbres, arbustes et haies vous le rendront en produisant fleurs, feuillages et récoltes en abondance au printemps et en été.

© 123RF - adamr

Quels sont les plantes et arbres concernés par cette taille avant début mars ? Par exemple, les arbres fruitiers à pépins, comme le pommier et le poirier, doivent être taillés avant mars pour structurer la ramure et favoriser une bonne fructification. En revanche, les arbres fruitiers à noyaux (cerisiers, pruniers) préfèrent souvent une taille après la récolte. Pensez aussi à tailler les vignes et actinidias (arbre à kiwis).

D'autres arbres sont également particulièrement sensibles à la montée de sève. C'est le cas du bouleau, de l'érable, du noyer ou encore du charme. Chez ces espèces, une taille tardive provoque un écoulement spectaculaire de sève. Même si cela n'entraîne pas toujours la mort de l'arbre, cela le fragilise considérablement.

Il faut également penser aux arbustes et plantes grimpantes. Parmi eux, les rosiers remontants gagnent à être taillés d'ici la fin du mois, juste avant la reprise végétative. Cette taille élimine le bois mort et stimule la floraison. Les glycines, très vigoureuses, doivent aussi être raccourcies avant les beaux jours afin de contrôler leur développement et encourager la floraison. Vous pouvez aussi tailler vos chèvrefeuilles grimpants.

N'oubliez pas non plus de tailler vos haies d'ici la fin de l'hiver. En effet, la montée de sève n'est pas la seule raison d'une taille nécessaire avant mars. Il faut également penser à la vie sauvage. La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) demande d'éviter de tailler vos haies de mi-mars à fin juillet. Cela correspond à la période de nidification.