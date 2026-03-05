En mars, aérez votre pelouse : 3 gestes essentiels pour un gazon vert au printemps

Mars est le mois clé pour préparer sa pelouse : en intervenant maintenant avec les bons gestes, vous êtes sûr d'avoir un gazon bien dense et vert pour tout le printemps.

Le froid de l'hiver s'estompe doucement et les premiers rayons de soleil réchauffent timidement le jardin. Pourtant, votre pelouse porte encore les stigmates de la saison froide : plaques jaunies, zones clairsemées, accumulation de mousse.... Après les mois d'hiver, le gazon se retrouve dans une situation particulièrement vulnérable.

La combinaison de pluie, de gel et du manque de soleil a créé des conditions propices au développement de la mousse tout en affaiblissant la pelouse. Le sol s'est progressivement compacté sous l'effet des précipitations répétées, limitant la circulation de l'air et de l'eau vers les racines. En bref, votre pelouse est comme vous à la sortie de l'hiver : elle a besoin de respirer et de soleil !

Vous comptez attendre tranquillement le printemps ? Grave erreur, c'est maintenant que votre cher carré vert a besoin d'attention et d'un petit soin. "Mars est le mois idéal pour commencer votre routine d'entretien de la pelouse, car une pelouse saine et vigoureuse est la base d'un beau jardin", confirment les experts britanniques de Meadow Mania. Et quand on voit l'état et le soin apporté par nos voisins anglais à leurs chères pelouses, on est bien forcé de les croire...

Première étape incontournable : attendre le bon moment et surveiller le ciel et les températures ! Après avoir repéré les endroits les plus fragiles (présence excessive de mousse, plaques dégarnies, jaunissement généralisé...), il convient de vérifier que le sol n'est plus gorgé d'eau et d'attendre que les températures du jour se stabilisent au-dessus de 8 à 10 degrés, moment où l'herbe reprend naturellement sa croissance.

La scarification représente ensuite l'étape importante de ce soin de printemps pour pelouse délaissée. Cette technique consiste à inciser légèrement la surface du gazon pour éliminer la couche compacte formée de débris végétaux et mousse. C'est elle qui empêche l'eau et les nutriments d'atteindre le sol. Le gazon pourra ensuite paraître temporairement abîmé, mais retrouvera vite de sa vigueur dans les semaines suivantes.

Les experts de la marque de scarificateur Stihl alertent toutefois sur un point : "Il faut généralement trois ans avant qu'une pelouse fraîchement semée n'atteigne une croissance et une résistance suffisantes pour être scarifiée. Si c'est réalisé plus tôt, vous risquez d'endommager les jeunes racines de l'herbe."

Les spécialistes recommandent d'enchaîner les opérations "entre le 25 février et le 10 mars" selon une séquence précise : "il faut d'abord nettoyer et aérer la pelouse, puis la regarnir et la nourrir, avant de penser à la tonte". Cette méthode éprouvée comprend quatre actions à réaliser à la suite : scarification légère, aération à la fourche avec des petits trous, sursemis immédiat sur les zones dégarnies, et enfin terminer avec une fine couche de compost ou d'engrais. Et votre pelouse sera fin prête à vous accueillir au printemps !