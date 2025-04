C'est la saison des tulipes, quelques gouttes de ce mélange et elles dureront plus longtemps

La beauté des tulipes est souvent éphémère. Heureusement, une astuce simple permet de prolonger la fraîcheur de ces reines colorées des jardins.

Les tulipes sont de sortie ! Avec leurs couleurs chatoyantes, elles symbolisent le retour des beaux jours. Mais un bouquet se fâne vite alors que de simples astuces permettent de les conserver un peu plus longtemps.

Le premier conseil paraît simple : bien choisir ses tulipes chez le fleuriste ! Oui mais comment faire ? Préférez des fleurs qui ne sont pas encore totalement ouvertes, avec une tige bien droite et épaisse. Les boutons fermés s'épanouiront dans le vase et vous gagnerez ainsi plusieurs jours comparé à des tulipes déjà ouvertes. De retour à la maison, coupez tout de suite les tiges en biseau avec un sécateur bien aiguisé. Retirez au passage les feuilles du bas pour éviter qu'elles ne trempent dans l'eau du vase. Cette étape est capitale, elle évitera le développement de bactéries nuisibles pour vos fleurs.

Remplissez ensuite un vase avec 3 à 5 centimètres d'eau froide. C'est alors le moment d'appliquer la fameuse astuce de fleuristes pour garder vos tulipes fraîches plus longtemps... Rien de bien compliqué, il suffit de verser quelques gouttes d'eau de javel non diluée ainsi qu'une pincée de sucre dans le vase ! Le désinfectant empêchera la prolifération des bactéries tandis que le sucre nourrira les fleurs. Vos tulipes vont adorer ce cocktail !

Une fois installées dans le vase, veillez à placer vos tulipes dans un endroit lumineux mais à l'abri du soleil direct. Evitez les sources de chaleur comme les radiateurs ou la proximité de fruits qui dégagent de l'éthylène, néfaste aux fleurs coupées. L'idéal est une pièce fraîche où la température ne dépasse pas 20°C.

Pour garder vos tulipes bien droites, choisissez un vase suffisamment haut pour que les fleurs en dépassent de moitié. Vous pouvez aussi les attacher délicatement entre elles pour leur apporter du soutien. Un autre hack consiste à percer la tige sous la fleur avec une aiguille, ce qui facilite la circulation de l'eau et freine la croissance des tiges qui ont tendance à s'arquer. N'oubliez pas de changer l'eau du vase tous les jours et de recouper les tiges en biais au passage pour stimuler l'absorption. Retirez aussi les feuilles et pétales fanés au fur et à mesure. Vous avez là toutes les recettes pour un joli bouquet de tulipes printanier.