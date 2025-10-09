Si le radiateur ne chauffe que par le haut, il suffit de faire une chose et il chauffera à pleine puissance en 30 secondes

Avec l'arrivée de l'automne, il est temps de vérifier le bon fonctionnement de vos radiateurs. Si vous constatez qu'ils ne chauffent que par le haut, voici quelques astuces pour y remédier rapidement.

C'est l'heure d'allumer le chauffage et de surveiller son bon fonctionnement. En collectivité, les chauffages collectifs sont généralement allumés à partir du 15 octobre mais tout dépend de la région et de la météo ! Que votre chauffage soit collectif avec des radiateurs ou individuels, quelques vérifications sont à faire, notamment pour éviter un phénomène très désagréable : le radiateur qui ne chauffe pas uniformément et ne chauffe que par le haut. Cela peut être frustrant et inconfortable, mais heureusement, il existe des solutions simples à essayer avant d'appeler un professionnel.

La cause la plus courante est l'accumulation d'air dans le radiateur, ce qui bloque la circulation de l'eau chaude vers le bas. Au fil du temps, des poches d'air se forment et empêchent une diffusion homogène de la chaleur. Un autre facteur peut être un déséquilibre dans le système de chauffage si la pression d'eau n'est pas uniforme dans tous les radiateurs.

Voici les étapes à suivre pour tenter de résoudre le problème vous-même. En première, pensez à purgez le radiateur. C'est la première chose à essayer. Utilisez la clé de purge ou un tournevis plat pour ouvrir légèrement la valve située en haut du radiateur. Vous entendrez l'air s'échapper en sifflant. Pensez à placer un récipient en dessous pour récolter l'eau qui peut s'écouler. Refermez la valve lorsque l'eau commence à sortir. Cela devrait aider à rééquilibrer la distribution de chaleur.

Deuxième étape, vérifiez le robinet thermostatique. Assurez-vous qu'il est complètement ouvert. Un robinet partiellement fermé limite l'arrivée d'eau chaude. Tournez-le à fond et observez si cela améliore la situation. Contrôlez ensuite les vannes d'isolement en bas du radiateur. Elles permettent de couper l'eau si nécessaire. Vérifiez qu'elles sont bien ouvertes pour ne pas entraver la circulation.

Enfin, le problème peut aussi venir de... votre chaudière ! Regardez la pression d'eau de votre chaudière. Si elle est trop faible, inférieure à 1 bar, la circulation dans les radiateurs peut être perturbée. Rétablissez une pression entre 1 et 1,5 bar. Consultez la notice de votre chaudière si nécessaire. Si votre radiateur chauffe toujours de manière erratique, il peut être nécessaire de faire appel à un chauffagiste professionnel. Un désembouage du circuit de chauffage permettra par exemple d'éliminer les dépôts et boues qui freinent la circulation de l'eau.

Vous avez des radiateurs électriques ? Le problème peut être légèrement différent. Lorsqu'une résistance chauffe, l'air chaud a tendance à monter naturellement vers le haut de l'appareil. C'est le principe de la convection. Les radiateurs électriques modernes sont toutefois conçus pour limiter ce phénomène, mais une différence de température entre le haut et le bas peut subsister. Vérifiez que rien n'obstrue la circulation d'air autour du radiateur. Si le problème persiste, il peut être dû à un dysfonctionnement de la résistance ou du thermostat.