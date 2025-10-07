De nouvelles règles s'appliquent à partir du 15 octobre : tous les propriétaires d'appareils Android doivent lire ce message important

Android met l'ensemble des smartphones au pas avec sa prochaine mise à jour.

Pour la majorité des utilisateurs, le smartphone est un outil plutôt simple permettant de communiquer et de rester en contact avec leurs proches. Un usage peut-être un peu trop simple désormais pour les géants de la tech, qui regorgent de nouvelles idées pour rendre leurs petits bijoux toujours plus désirables.

Récemment, Google a présenté de nouvelles règles qui risquent bien de bouleverser l'expérience des utilisateurs des smartphones Android. Les possesseurs de ces appareils, mais également leurs constructeurs, ainsi que les développeurs d'applis, sont concernés par ces changements, qui doivent être effectués à partir du 15 octobre prochain, sous peine de lourdes sanctions.

Cela fait maintenant quelques années que Google milite pour une personnalisation plus poussée de l'interface des téléphones sous Android. L'entreprise de Mountain View souhaite en effet que l'ensemble des utilisateurs d'Android puissent modifier à leur guise l'apparence de leurs appareils.

Hélas pour Google, plusieurs constructeurs et concepteurs d'applications continuent à ne pas jouer le jeu et empêchent les utilisateurs de disposer librement de l'apparence qu'ils désirent sur leur téléphone portable. Une attitude qui risque de changer à compter du 15 octobre, puisque Google pose un ultimatum aux développeurs ainsi qu'aux possesseurs de smartphones utilisant son célèbre système d'exploitation.

A partir de cette date, Google exclura du Google Play Store toutes les applications qui ne permettent pas d'utiliser des icônes thématiques. Cela signifie que si un possesseur de smartphone Android veut des icônes rouges, les applications installées doivent pouvoir devenir rouges.

Samsung a été l'un des premiers constructeurs à répondre positivement à Google avec sa mise à jour de One UI 8.5 qui intègrera les icônes thématiques. Mêmes les plus vieilles applications qui ne sont plus entretenues par leurs développeurs pourront changer de couleur sur un smartphone Samsung.

Le reste des constructeurs n'a plus que quelques jours pour se plier aux nouvelles règles de Google et d'Android. Les possesseurs de smartphones Android doivent, quant à eux, surveiller les mises à jour à venir sur leur appareil afin de profiter des nouvelles icônes thématiques à venir d'ici les prochaines semaines. Leurs menus et accueils pourront ensuite devenir bien mieux harmonisés et agréables à l'oeil.