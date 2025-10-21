Un réparateur montre comment les machines à laver sont conçues pour tomber en panne : "c'est une stratégie délibérée"

Un réparateur de lave-linge a montré qu'une pièce est particulièrement fragile.

Paul Charmbury, expert en réparation d'électroménager outre-Manche, a lancé une véritable "guerre" contre les fabricants de lave-linge. Dans une vidéo, il affirme même avoir identifié un cas flagrant d'obsolescence programmée sur certaines machines d'une grande firme et d'autres marques utilisant les mêmes composants.

"J'ai réparé d'innombrables appareils depuis plus de 40 ans, mais je n'ai jamais vu un problème aussi répandu et délibérément conçu que celui-ci", assure Paul Charmbury. Le coupable : le tambour scellé de ces lave-linges. Les deux moitiés du tambour sont soudées ensemble, rendant impossible le remplacement de pièces simples et bon marché comme les roulements ou la croisée. "Ce n'est pas une mauvaise conception, c'est une stratégie calculée pour vous forcer à racheter une machine neuve, ce qui génère des montagnes de déchets électroniques et met en difficulté les réparateurs honnêtes", juge cet expert.

© 123RF

Selon lui, les lave-linge de la marque Bosch (et d'autres fabricants utilisant ces mêmes composants) sont programmés pour rendre l'âme au bout de quelques années seulement. Les marques proposent bien un tambour de rechange, mais il coûte plusieurs centaines d'euros, 400 euros selon l'expert. Le consommateur est ainsi poussé vers l'achat d'un appareil neuf, un phénomène aussi observé dans l'électronique : "Les fabricants ont intégré les études de marché montrant que presque tous les consommateurs achètent un nouvel appareil si la réparation coûte plus de 30% du prix du neuf", ajoute-t-il. L'expert affirme qu'il s'agit du problème d'obsolescence programmée le plus répandu et délibéré qu'il ait vu dans sa longue carrière.

N'ayant toutefois pas les moyens de prouver que ces pièces sont programmées pour lâcher en premier, Paul Charmbury en appelle donc à la force du nombre et à une action collective. Il montre comment accéder au compteur de cycles cachés sur les lave-linge Bosch et invite les propriétaires à revenir commenter sa vidéo à la panne, en indiquant le nombre de lavages et la cause probable. "Ensemble, nous pouvons construire une base de données qui montrera au monde exactement combien de temps ces machines sont conçues pour durer."