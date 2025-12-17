Vous aurez moins froid : comment aérer sa maison pendant l'hiver sans perdre (trop) de chaleur ?

Quelques petites astuces sont à connaitre pour perdre moins de chaleur lorsqu'on aère son logement.

Alors que les températures chutent avec l'arrivée progressive de l'hiver, le chauffage a déjà été allumé pour retrouver des nuits bien chaudes. Mais même s'il fait froid dehors, il serait dommage de renoncer à aérer votre intérieur ! Au contraire, ouvrir vos fenêtres ou votre baie vitrée est un geste essentiel pour renouveler l'air de votre maison.

Ce simple réflexe est votre meilleur allié contre les microbes, pile au moment où la saison des grippes et des rhumes bat son plein. De plus, il permet de chasser l'humidité accumulée, empêchant ainsi la prolifération des moisissures, des bactéries et des acariens. Résultat : un intérieur beaucoup plus sain pour toute la famille.

Pour que ce soit vraiment efficace, il ne suffit pas d'ouvrir vos fenêtres tous les deux ou trois jours, il faut le faire quotidiennement ! On imagine bien que cela peut être difficile pour les plus frileux d'entre nous, surtout quand le chauffage tourne à plein régime. C'est pourquoi nous vous partageons les astuces pour aérer sans perdre (trop) de votre précieuse chaleur.

Première chose à savoir : laisser vos fenêtres entrouvertes pendant des heures est contre-productif. Non seulement cela refroidit votre maison, mais en plus, l'air n'est assez pas renouvelé. L'astuce consiste plutôt à ouvrir vos fenêtres en grand pendant seulement 5 à 10 minutes, jamais plus de 15 minutes. Ainsi, une grande quantité d'air circule rapidement, mais vos murs et votre mobilier n'ont pas le temps de refroidir !

Il est donc inutile de couper complètement votre chauffage : baissez simplement la température ou mettez-le en veille. Si vous pouvez, n'hésitez pas à créer un courant d'air en ouvrant une fenêtre à chaque extrémité de la pièce ou de la maison. Le renouvellement de l'air ne sera que plus rapide !

Dans l'idéal, prenez l'habitude d'aérer au moins deux fois par jour, voire plus. Mais attention, il ne faut pas le faire n'importe quand ! L'heure idéale dépend de votre lieu d'habitation : si vous vivez en ville, le mieux est d'éviter les pics de pollution atmosphérique liés au trafic automobile. Aérez plutôt tôt le matin ou tard le soir (autour de 21h) afin d'éviter la période la plus polluée. En zone rurale, la pollution des véhicules est moindre, vous pouvez en profiter pour ouvrir vos fenêtres aux heures les moins froides, entre 12h et 14h.

Si vous manquez de temps pour bien aérer tout votre logement, privilégiez les pièces les plus sujettes à l'humidité et aux mauvaises odeurs : la cuisine bien sûr, la salle de bain et les chambres à coucher. Les pièces de vie, comme le salon et la salle à manger, sont moins humides et peuvent attendre. Enfin, pour optimiser l'aération, pensez à laisser votre VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) allumée pendant que les fenêtres sont ouvertes. Elle aidera elle aussi à évacuer l'air pollué et chargé en dioxyde de carbone, le remplaçant par l'air tout neuf venu de l'extérieur.