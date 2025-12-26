C'est une fausse bonne idée : pourquoi vous ne devriez jamais laisser vos clés sur la porte la nuit

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une clé laissée sur la porte ne protège pas davantage votre logement. C'est plutôt l'inverse.

C'est un réflexe que beaucoup d'entre nous ont adopté sans même y réfléchir : vous rentrez à la maison après une longue journée, vous verrouillez la porte derrière vous et vous laissez machinalement les clés dans la serrure pour la nuit.

On s'imagine souvent qu'une clé déjà mise dans la serrure bloque l'accès de l'extérieur. En réalité, c'est tout l'inverse. Selon l'expert en sécurité Verisure, cette habitude va plutôt fragiliser votre que le protéger. Laisser la clé sur la porte comporte plusieurs risques qu'il faut absolument connaître pour garantir votre sécurité à la maison.

© mukhina1

En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, laisser ses clés sur la porte peut faciliter le travail de cambrioleurs expérimentés. Ces derniers disposent de techniques de crochetage ou d'outils spécifiques permettant de manipuler la clé restée à l'intérieur à travers le cylindre de la serrure. En quelques minutes seulement, ils parviennent à déverrouiller l'entrée sans faire de bruit.

Au-delà du risque d'intrusion, une clé laissée dans la serrure peut être un obstacle en cas d'urgence nécessitant une évacuation rapide : elle peut se coincer ou empêcher la manipulation fluide de la poignée. Les habitants qui tentent de sortir sont alors gravement en danger. Cela pose aussi un problème pour les secours ou les forces de l'ordre qui chercheraient à pénétrer dans le logement pour venir en aide.

Enfin, il ne faut pas négliger l'aspect mécanique de votre installation. Le fait de laisser une clé en permanence dans le barillet engendre une usure prématurée du dispositif. Le frottement constant sur les goupilles et les éléments internes finit par dégrader le cylindre, provoquant des dysfonctionnements ou des blocages au moment où vous vous y attendez le moins.

Pour votre sécurité, le mieux est de retirer vos clés de la porte dès que vous entrez dans le logement. Si cette habitude est difficile à changer, sachez qu'il existe aujourd'hui des alternatives modernes comme les serrures connectées. Ces dispositifs permettent de gérer l'ouverture et la fermeture de votre porte directement depuis votre smartphone