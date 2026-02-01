Il reste de l'assouplissant dans le bac du lave-linge ? Ce n'est pas anodin, votre machine a peut-être ce problème

Ce fond d'assouplissant qui stagne dans le compartiment de la machine à laver n'est pas anodin.

Si vous avez cliqué sur cette article, c'est que vous avez eu la surprise de voir qu'à la fin du cycle de lavage, il restait un peu d'assouplissant dans les compartiments de votre machine à laver.

Ce petit fond de liquide peut sembler sans importance, pourtant, ce n'est pas un détail anodin et cela devrait même vous alerter. Au-delà de la corvée de nettoyage nécessaire pour éviter les moisissures, comme le rappelle le Daily Express, cette stagnation indique souvent plusieurs problèmes : certains sont très facile à régler, et un autre, plus grave, nécessite l'intervention d'un professionnel.

Selon les experts d'Allo Réparateurs, la cause la plus fréquente est simplement un produit trop épais qui s'écoule mal. Dans ce cas, une astuce simple consiste à diluer votre assouplissant avec un peu d'eau tiède avant de le verser. Si le problème persiste malgré tout, regardez le filtre ou le siphon. Pour tester ce dernier, remplissez votre bac d'eau et si elle ne s'évacue pas, c'est que le conduit est obstrué. Il vous suffit alors de dévisser le siphon situé sous le bac, de le vider et de le nettoyer à l'eau savonneuse. Quant à lui, si votre filtre est sale, il suffit de le passer sous l'eau tiède.

Ces étapes ne suffisent pas ? C'est peut-être que la pression d'eau est insuffisante. Pour que la machine fonctionne correctement, le site Mes Dépanneurs précise que la pression à l'arrivée doit se situer entre 0,3 et 10 bars. Une pression trop faible empêche l'aspiration complète du produit. Vous pouvez alors tenter de régler votre réducteur de pression pour augmenter le débit ou, dans les cas plus complexes, envisager l'installation d'un surpresseur.

En revanche, le souci peut être plus sérieux s'il provient de l'électrovanne. Cette pièce commande l'arrivée d'eau dans les différents compartiments et contrôle son débit. Si elle est défaillante, le bac ne se videra jamais totalement. Attention toutefois avant de sortir vos outils, car entreprendre ces travaux vous-même peut endommager la machine au point d'empêcher son redémarrage.

Plus important encore, cela risque d'annuler votre garantie. Si la garantie légale de conformité reste valide malgré tout, les contrats privés signés avec des enseignes comme Darty ou Boulanger contiennent souvent une clause d'exclusion si un tiers non agréé manipule l'appareil. Pour éviter de transformer un simple bac mal vidé en une réparation coûteuse, il est préférable et bien moins dangereux de faire appel à un professionnel dès que les manipulations de base ne suffisent plus.