Comment s'appellent ces lignes sur les serviettes et à quoi servent-elles ?

Avez-vous déjà remarqué sur vos serviettes de bain ces mystérieuses lignes verticales qui traversent la largeur du tissu ? Mais savez-vous comment elles s'appellent et surtout à quoi elles servent vraiment ?

Au moment de prendre une douche ou de choisir une serviette propre dans le tas de serviette de bains, vous prenez peut-être attention à la couleur de votre serviette préférée, à son état ou à son grammage pour vous assurer de sa douceur. Peut-être moins à un petit détail qui fait pourtant toute la différence... les lignes sur les serviettes.

En y regardant de plus près, vous verrez que de nombreuses serviettes de bain ou de toilette arbore des lignes verticales qui coupent toute la largeur de la serviette. On les voit aussi dans les magasins spécialisés ou les spas. Un simple effet de style ? Pas du tout, si elles ont bien un côté esthétique, ces lignes ont aussi un rôle bien précis à jouer pour améliorer la durabilité et le confort de nos serviettes.

Sans ces renforts, lavage après lavage, le tissu éponge si doux et moelleux risquerait de s'effilocher et de perdre sa forme initiale. C'est là que les fameuses bandes entrent en scène. Grâce à la densité supérieure des fibres qui les composent, elles agissent comme un bouclier contre l'usure du temps, préservant leur finition pour éviter que la serviette ne se délite prématurément.

Mais leur mission ne s'arrête pas là. Ces discrets renforts contribueraient aussi à optimiser les capacités de séchage du tissu éponge en maintenant une répartition uniforme de l'humidité sur l'ensemble de la serviette. Elles ont même un petit nom selon une entreprise américaine spécialisée Towel Hub.

Les experts de cette marque confirme d'abord l'utilité de cette ligne, les motifs jouant "un rôle crucial dans l'amélioration de la durabilité, des performances et de l'attrait esthétique global". "Connue sous le nom de "bordure dobby", cette bande aide à prévenir l'effilochage et donne aux serviettes un aspect professionnel et soigné", ajoute la marque.

Elle précise que ce terme a été repris d'un type de métier à tisser qui faisait ces motifs géométriques. La marque confirme que cette bordure aide à "prolonger la durée de vie" de la serviette, "équilibrer la structure de la serviette " et même "favoriser un séchage rapide", "en assurant une répartition uniforme de l'humidité sur toute la surface de la serviette". Un vrai couteau suisse donc se cache dans ces fines bandes.