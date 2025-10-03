Je verse quelques gouttes et du riz dans un verre et le met dans un coin de la salle de bain. Il y sent toujours très bon

Fini les produits chimiques ou les bougies, cette solution est bien plus simple et pas chère !

La grisaille s'installe, les frimas aussi et on s'apprête à passer plus de temps à la maison. La salle de bain, pièce incontournable pour se détendre et prendre soin de soi, mérite une attention particulière. Envie de conserver une odeur agréable dans la salle de bain, de vous sentir comme au spa à la maison ou juste d'éviter de mauvaises odeurs persistantes ? Des désodorisants ou des sprays sont en vente dans le commerce mais ils sont à la fois coûteux et pas toujours très bons pour la planète. Mais comment éviter les mauvaises odeurs sans y recourir ?

La solution se trouve peut-être déjà dans vos placards de cuisine ! Il suffit de mélanger du riz, absorbant naturel, avec quelques gouttes d'huiles essentielles de votre choix dans un joli pot en verre. Placé discrètement dans un coin, ce désodorisant maison diffusera un parfum subtil et agréable pendant plusieurs semaines.

Pour réaliser ce désodorisant naturel et efficace, préparez : 2 cuillères à soupe de riz, 2 cuillères à soupe d'huile végétale neutre (amande douce, jojoba, tournesol...), 10 à 15 gouttes de votre huile essentielle préférée. Dans un petit récipient type ramequin ou coupelle, versez les 2 cuillères à soupe de riz qui servira de base absorbante. Ajoutez ensuite les 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Cette matière grasse aidera à diffuser le parfum de manière optimale.

Vient le moment clé : l'ajout des huiles essentielles. Laissez parler vos envies en choisissant la fragrance qui vous fait du bien, comme la lavande relaxante, l'eucalyptus frais ou le pamplemousse pour un effet vivifiant. Versez 10 à 15 gouttes directement dans le mélange riz-huile et remuez bien pour répartir les senteurs.

Votre désodorisant naturel fait maison est fin prêt ! Il ne vous reste plus qu'à placer le récipient dans un endroit stratégique de la salle de bain. Le riz va absorber efficacement l'humidité et les odeurs indésirables, tandis que les huiles essentielles parfumeront subtilement la pièce pendant environ 2 semaines.

Après cette période, il suffira de préparer un nouveau mélange pour prolonger les bienfaits de cette astuce de grand-mère. Vous pouvez aussi jouer avec les combinaisons d'huiles en fonction de la saison ou de votre humeur : citron-lavande, orange-cannelle, menthe-eucalyptus... C'est vous qui choisissez !