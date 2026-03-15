Oscars 2026 : tout a changé dans les dernières semaines, des controverses pouvaient bouleverser le palmarès

La cérémonie des Oscars dévoile son palmarès cette nuit. Mais de nombreux rebondissements ont rendu le résultat final difficilement prévisible.

C’est une longue campagne faite de rebondissements et de pronostics bouleversés qui prend fin cette nuit. La 98e cérémonie des Oscars dévoile son palmarès dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. La soirée est à suivre en direct sur Disney++ à partir de minuit.

Comme en politique, les Oscars suivent une logique de campagne qui vient parfois impacter le résultat final. Pour l’édition 2026, les 11 000 membres de l’Académie (dont 20% ne vivent pas aux Etats-Unis selon le Hollywood Reporter) devaient prouver qu’ils avaient bien vu les films en compétition (en les regardant via une plateforme dédiée ou en assurant qu’ils l’avaient bien vu à une autre occasion) afin de renforcer l’image cinéphile de la cérémonie. Mais le système possède des failles. La réputation des films et des membres des équipes peut également faire basculer la destinée d'un film, comme l'a prouvé les polémiques autour d'Emilia Pérez l'an dernier. Il est indéniable que les controverses des derniers mois ont pu bouleverser le résultat final.

Sinners ou Une bataille après l'autre ? Deux favoris s'affrontent

L’ultime phase de vote s’est achevée le 5 mars, à dix jours de l’événement. Deux films sont les grands favoris avant même le début de la soirée : Une bataille après l’autre et Sinners. Si l’on s’en tient uniquement aux statuettes remises lors de cette saison des “awards” cette année, Une bataille après l’autre s’inscrit comme l’immense favori. A l’inverse, Sinners a été boudé aux Golden Globes, mais a été primé aux Actors Awards et au WGA. Nommé à 16 reprises aux Oscars (un record), le film de vampires de Ryan Coogler possède un capital sympathie plus important aux Etats-Unis que la comédie politique de Paul Thomas Anderson.

Un incident a pu faire pencher la balance en faveur de Sinners cette année. Lors des BAFTA, John Davidson, un homme atteint du syndrome de Gilles de La Tourette qui a inspiré le film I Swear, a été pris de tics verbaux incontrôlables. Il a notamment prononcé le “n world” au moment où les comédiens de Sinners, Michael B. Jordan et Delroy Lindo, sont venus remettre un prix. Davidson s'est publiquement excusé, mais la BBC et les BAFTA ont été accusés de ne pas s’être enquis de l’état des acteurs après l’incident, et de ne pas avoir supprimé l’injure du replay. Différents membres de l’équipe de Sinners ont avoué dans les médias avoir très mal vécu cet incident et ont dénoncé la manière dont la BBC et les BAFTA avaient géré l'événement. L'actrice Jayme Lawson, qui joue dans Sinners, a accusé la BBC "d'exploitation", en n'ayant pas "fourni des ressources nécessaires pour assurer la sécurité" des personnes noires de la salle : "Vous ne respectez ni notre dignité, ni notre humanité. Vous voulez célébrer notre art, mais vous refusez de nous protéger. C’est pourquoi nous célébrons Sinners . C’est pourquoi nous célébrons Ryan Coogler. C’est pourquoi nous nous rendons à la NAACP : parce que ce sont des lieux où nous nous sentons en sécurité."

Rien n’a été calculé et il ne s’agit pas d’une stratégie de campagne, évidemment. Mais cet incident a attiré un capital sympathie supplémentaire au film (déjà immensément populaire auprès des Américains). Ce contexte a potentiellement pu donner envie aux électeurs des Oscars de défendre encore davantage l'équipe de Sinners et le long-métrage, d’autant que celui-ci raconte comment les espaces d’expressions artistiques des afros-américains se retrouvent littéralement vampirisés par des membres du KKK (et des êtres surnaturels).

Les controverses qui peuvent coûter l’Oscar à Timothée Chalamet et Marty Supreme

Comme par le passé, on a pu observer des campagnes de dénigrement menées contre certains films. Cette méthode agressive de campagne a été popularisée par Harvey Weinstein, et si les faits dénoncés sont souvent avérés, il n’est pas rare que le timing de révélation coïncide justement avec la cérémonie de remise de prix. L’objectif derrière ces méthodes : influencer les votes. C'est le film Marty Supreme qui en a fait particulièrement les frais cette année. Fin janvier, un article de Page Six accuse le réalisateur Josh Safdie d’avoir embauché une actrice de 17 ans pour incarner une prostituée sur le tournage de son précédent film, Good Time (2017), sans qu'il le sache. Elle aurait partagé une scène de nature sexuelle avec un acteur non professionnel qui s’est exhibé nu devant elle. Lorsque le cinéaste apprend l'âge de la jeune fille, il ne l'aurait pas révélé à son co-réalisateur, son frère Bennie Safdie. Lorsque ce dernier l'apprend plusieurs années plus tard, il serait détourné de son frère, et c'est ce qui aurait marqué la rupture créative entre les deux cinéastes. La révélation de cette controverse a pu influencer les choix des votants aux Oscars

Grand favori pour le prix du Meilleur acteur au début de l’année, Timothée Chalamet a aussi vu son aura diminuer à l’approche des Oscars 2026. Nommé pour son interprétation d'un pongiste ambitieux et prêt à tout pour réussir dans Marty Supreme, la star la plus bankable de sa génération a fini par agacer avec sa campagne ultra-marketing, son ambition et son arrogance. Ses propos dénigrant l'opéra et le ballet ont également choqués, mais il y a peu de chance qu'ils aient influencé la campagne des Oscars, puisque les votes ont été clôturés le 5 mars, quelques jours avant la controverse.