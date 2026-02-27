César 2026 : victoire de "L'Attachement", hommage à Jim Carrey… Les temps forts de la soirée en images
CESAR 2026. "L'Attachement" été couronné Meilleur film lors de la 51e cérémonie des César, jeudi 26 février. On fait le point sur tous les moments qu'il ne fallait pas rater.
- Les César ont dévoilé leur palmarès ce jeudi 26 février. La cérémonie est à revoir en replay sur la plateforme de streaming par abonnement MyCanal.
- L'Attachement de Carine Tardieu a remporté le César du Meilleur film, mais aussi celui de la Meilleure adaptation et de la Meilleure actrice dans un second rôle. Nouvelle Vague a également remporté quatre prix : Meilleure réalisation, Meilleure photographie, Meilleur montage, Meilleurs costumes.
- Les César sont venus couronner les performances de Laurent Lafitte (meilleur acteur dans La femme la plus riche du monde), Léa Drucker (meilleure actrice dans Dossier 137), Pierre Lottin (meilleur acteur dans un second rôle dans L'Etranger) et Vimala Pons (meilleure actrice dans un second rôle dans L'attachement). Côté révélations, Nadia Melliti (La petite dernière) et Théodore Pellerin (Nino) ont été récompensés.
- Parmi les autres temps forts des César, citons l'hommage rendu au film The Mask par Benjamin Lavernhe dans une imitation de Jim Carrey, présent dans la salle pour recevoir un César d'honneur. Un hommage très sommaire a aussi été rendu à Brigitte Bardot à quelques mois de son décès, perturbé par des huées ont été entendues dans la salle.
- Retrouvez le palmarès ainsi que le récap complet des César 2026 ci-dessous.
09:30 - Pierre Lottin et Vimala Pons récompensés
Ce sont deux seconds rôles bien connus des spectateurs, qui ont un profond attachement du public. Pierre Lottin (L'Etranger) et Vimala Pons (L'Attachement) ont tous les deux reçus un César dans la catégorie Meilleur second rôle ce jeudi soir. Un prix qui vient récompenser leur belle carrière respective et saluer enfin leur place dans le cinéma français. Pierre Lottin a d'ailleurs tenu à dédier son prix au peuple iranien, arborant même un pins en hommage à l'Iran, suite à l'arrestation de plus de 51 000 manifestants en janvier dernier et un nombre de condamnation à mort qui n'a jamais été aussi élevé depuis 1980.
09:00 - Une soirée en hommage à Jim Carrey
Les César ont célébré en grandes pompes Jim Carrey, présent à l'Olympia pour recevoir un prix récompensant l'ensemble de sa carrière. Alors que Benjamin Lavernhe ne cache pas son émotion (lâchant même une larme) à l'idée de célébrer son idole, toute la soirée est venue faire référence au comédien de The Mask, Truman Show et Bruce tout puissant. Le maître de cérémonie a notamment rendu hommage à Jim Carrey en reprenant plusieurs scènes mythiques de The Mask, notamment la scène endiablée dans le cabaret, ou la danse de Sancho le Cubain. Son doubleur, Emmanuel Curtil, a également pu rencontrer Jim Carrey à cette occasion, tout en rappelant à quel point le doublage était menacé par l'intelligence artificielle. La soirée s'est conclue par Jim Carrey qui délivre sa fameuse réplique finale de The Truman Show : "Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit."
08:30 - Laurent Lafitte remporte son premier César
Laurent Lafitte a été nommé de nombreuses fois aux César au cours de sa carrière, dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour Elle en 2017, Au revoir là-haut en 2018 et Le Comte de Monte-Cristo en 2025. Il a finalement remporté sa première statuette ce jeudi soir pour son rôle de Pierre-Alain Fantin dans La femme la plus riche du monde.
08:04 - "Nouvelle Vague", autre grand gagnant de la soirée
Plusieurs films ont été récompensés au cours de cette cérémonie des César. Parmi eux, on compte Nouvelle Vague, qui a été le film le plus primé ce jeudi soir. La comédie de Richard Linklater, qui revient sur le tournage d'A bout de souffle de Jean-Luc Godard, a eu quatre prix : Meilleure réalisation, Meilleure photographie, Meilleurs costumes et Meilleur montage.
07:30 - Léa Drucker sacrée Meilleure actrice aux César
Léa Drucker a remporté le second César de sa carrière ce jeudi soir : elle a été récompensé dans la catégorie Meilleure actrice pour son rôle d'une enquêtrice de l'IGPN chargée de lever le voile sur la responsabilité de policiers accusés d'avoir blessé un manifestant gilet jaune dans Dossier 137. C'est le seul prix remporté par le film de Dominik Moll aux César. Auparavant, Léa Drucker avait déjà été primée pour son rôle dans Jusqu'à la garde en 2018.
07:00 - "L'Attachement" sacré Meilleur film aux César
Le palmarès des César est venu récompenser de nombreux films, si bien qu'aucun film n'est venu écraser les autres en nombre de prix ce jeudi soir. En revanche, le César du Meilleur Film a été remis à L'attachement, drame de Carine Tardieu sur les familles recomposées et les différents liens et attachements qui existent. Il avait également remporté deux autres prix : le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Vimala Pons et celui de la meilleure adaptation.
00:30 - Les temps forts de la soirée des César 2026
FIN DU DIRECT. La soirée des César s'est achevée par le sacre de L'attachement, récompensé du prix du Meilleur film. Nouvelle Vague de Richard Linklater a également reçu plusieurs statuettes, principalement techniques. C'est un palmarès très éclectique qui a été rendu, avec plusieurs films récompensés tout au long de la soirée sans qu'un immense vainqueur n'écrase la concurrence en nombre de prix, signe de la vitalité du cinéma français. La soirée a surtout été l'occasion de mettre à l'honneur Jim Carrey, qui recevait un César d'honneur et dont la présence a servi de fil rouge tout au long de la soirée, grâce à plusieurs sketchs, et notamment un remake de The Mask par Benjamin Lavernhe, tandis que la politique s'est invitée dans de nombreux discours, notamment un hommage poignant au peuple iranien par Golshifteh Farahani. Un hommage très sobre et sommaire (un simple montage de ses apparitions) a également été rendu à Brigitte Bardot, mais a été perturbé par des huées. Selon Le Figaro, une personne a également crié : «Raciste !», à la fin de l’hommage.
00:15 - De quoi parle "L'attachement" de Carine Tardieu ?
C'est le film L'Attachement de Carine Tardieu qui a été sacré Meilleur film ce jeudi soir. On y suit une libraire solitaire et célibataire, Sandra, qui accepte de s'occuper du fils de la voisine lorsque celle-ci perd les eaux et doit partir à l'hôpital avec son conjoint. Mais des complications lors de l'accouchement causent le décès prématuré de la mère, et va venir bouleverser les relations entre les différents protagonistes. Il s'agit d'un film qui explore les thématiques modernes de la famille que l'on choisit, des familles recomposées, et des différentes formes d'attachement et d'amour que l'on peut ressentir pour les enfants de nos proches.
00:10 - Où voir "L'attachement", César du Meilleur film, en streaming ?
C'est L'Attachement qui a remporté le César du Meilleur film ce soir et qui est venu clôturer la soirée. Le film de Carine Tardieu, qui explore la question des familles recomposées et des familles que l'on choisit, est visible en streaming si vous l'avez raté lors de sa diffusion au cinéma. C'est sur MyCanal qu'il faut se rendre pour le voir en streaming, avec un abonnement nécessaire à la plateforme de la chaîne cryptée.
00:05 - Le palmarès complet des César 2026
Le palmarès complet des César est désormais connu. L'Attachement, Nouvelle Vague, L'Inconnu de la Grande Arche, plusieurs films ont été récompensés ce soir. Voici ci-dessous la liste complète par catégorie :
- Meilleur film : L'Attachement
- Meilleur acteur : Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Meilleure actrice : Léa Drucker dans Dossier 137
- Meilleur acteur dans un second rôle : Pierre Lottin dans L'Etranger
- Meilleure actrice dans un second rôle : Vimala Pons dans L'Attachement
- Meilleure réalisation : Richard Linklater pour Nouvelle Vague
- Meilleur espoir masculin : Théodore Pellerin, pour Nino
- Meilleur révélation féminine : Nadia Melliti, pour La petite dernière
- Meilleur scénario original : Un ours dans le Jura
- Meilleur scénario adapté : L'Attachement
- Meilleur film d'animation : Arco
- Meilleur premier film : Nino
- Meilleure photographie : Nouvelle Vague
- Meilleur montage : Nouvelle Vague
- Meilleur son : Le chant des forêts
- Meilleurs décors : L'Inconnu de la Grande arche
- Meilleure musique originale : Arco
- Meilleurs costumes : Nouvelle Vague
- Meilleurs effets visuels : L'Inconnu de la Grande Arche
- Meilleur film documentaire : Le chant des forêts
- Meilleur film étranger : Une bataille après l'autre
- Meilleur court-métrage de fiction : Mort d'un acteur
- Meilleur court-métrage documentaire : Au bain des dames
- Meilleur court-métrage d'animation : La fille de l'eau
00:02 - L'Attachement remporte le César du Meilleur film 2026
Pour conclure la 51e cérémonie, l’Académie des César a choisi de sacrer L'Attachement Meilleur film de l’année. Réalisé par Carine Tardieu, le film obtient donc la récompense suprême de la cérémonie 2026. Il était en compétition face aux films suivants : Dossier 137, Nouvelle vague, La petite dernière et Un simple accident.
26/02/26 - 23:54 - Léa Drucker sacrée Meilleure actrice aux César
Léa Drucker a remporté la statuette de la meilleure actrice au cours de la cérémonie des César 2026. Elle faisait face à XXXXXX Leila Bekhti (Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan), Valeria Bruni Tedeschi (L'attachement), Isabelle Huppert (La femme la plus riche du monde) et Mélanie Thierry (La chambre de Mariana). Pour rappel, dans Dossier 137, elle incarne une enquêtrice de l'IGPN chargée de déterminer la responsabilité des policiers dans la blessure d'un manifestant gilet jaune.
26/02/26 - 23:47 - Laurent Lafitte remporte le César du meilleur acteur
Les César ont décerné la statuette du meilleur acteur à Laurent Lafitte, pour son rôle dans le film La femme la plus riche du monde. Il faisait face dans cette catégorie à Claes Bang (L'inconnu de la Grande Arche), Bastien Bouillon (Partir un jour), Pio Marmaï (L'attachement) et Benjamin Voisin (L'Etranger).
26/02/26 - 23:36 - Richard Linklater reçoit le prix de la Meilleure réalisation aux César 2026
La cérémonie touche très prochainement à sa fin et le César de la Meilleure réalisation a été remis des mains de David Cronenberg (La Mouche, Crash). C'est Richard Linklater qui a remporté la statuette pour le long-métrage Nouvelle Vague. Face à lui, se trouvaient Carine Tardieu (L'attachement), Dominik Moll (Dossier 137), Stéphane Demoustier (L'inconnu de la Grande Arche), et Hafsia Herzi (La petite dernière).
26/02/26 - 23:18 - "Nouvelle Vague" reçoit le César du meilleur montage
Un film n’existerait pas sans la magie du montage, primordial pour la narration ou encore le rythme du film. En 2026, cinq longs-métrages concouraient pour le César du meilleur montage : 13 jours, 13 nuits, L'attachement, Dossier 137, Nouvelle vague et La petite dernière. La statuette a été décernée à Nouvelle Vague.
Quels films nommés aux César 2026 ?
César du Meilleur film :
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
- Un simple accident
César du Meilleur acteur :
- Claes Bang dans L'inconnu de la Grande Arche
- Bastien Bouillon dans Partir un jour
- Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Pio Marmaï dans L'attachement
- Benjamin Voisin dans L'Etranger
César de la Meilleure actrice :
- Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Valeria Bruni Tedeschi dans L'attachement
- Léa Drucker dans Dossier 137
- Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde
- Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana
César du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Swann Arlaud dans L'inconnu de la Grande Arche
- Xavier Dolan dans L'inconnu de la Grande Arche
- Michel Fau dans L'inconnu de la Grande Arche
- Pierre Lottin dans L'Etranger
- Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde
César de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Jeanne Balibar dans Nino
- Dominique Blanc dans Partir un jour
- Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde
- Ji-Min Park dans La petite dernière
- Vimala Pons dans L'attachement
César de la Meilleure réalisation :
- Carine Tardieu pour L'attachement
- Dominik Moll pour Dossier 137
- Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche
- Richard Linklater pour Nouvelle vague
- Hafsia Herzi pour La petite dernière
César de la Meilleur espoir masculin :
- Idir Azougli dans Meteors
- Sayyid El Alami dans La Pampa
- Félix Lefebvre dans L'Epreuve du feu
- Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague
- Theodore Pellerin dans Nino
César de la Meilleur espoir féminin :
- Manon Clavel dans Kika
- Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir
- Nadia Melliti dans La petite dernière
- Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
- Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu
César du Meilleur scénario original :
- Dossier 137
- Nino
- Nouvelle vague
- Un ours dans le Jura
- Un simple accident
César du Meilleur scénario adapté :
- L'attachement
- L'inconnu de la Grande Arche
- La petite dernière
César de la Meilleure photographie :
- L'attachement
- Dossier 137
- L'engloutie
- L'Etranger
- Nouvelle vague
César du Meilleur film d'animation :
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Arco
- La vie de château, mon enfance à Versailles
César du Meilleur premier film :
- Arco
- L'épreuve du feu
- Nino
- La pampa
- Partir un jour
César du Meilleur montage :
- 13 jours, 13 nuits
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
César du Meilleur son :
- Arco
- Le chant des forêts
- Dossier 137
- Nouvelle Vague
- Partir un jour
César des Meilleurs décors :
- Chien 51
- L'inconnu de la Grande Arche
- Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César de la Meilleure musique originale :
- Arco
- Dossier 137
- L'Etranger
- La femme la plus riche du monde
- La petite dernière
César des Meilleurs costumes :
- La Condition
- Dracula
- La femme la plus riche du monde
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César des Meilleurs effets visuels :
- Chien 51
- L'homme qui rétrécit
- L'inconnu de la Grande Arche
- Nouvelle vague
César du Meilleur film documentaire :
- A bicyclette !
- Le chant des forêts
- Le cinquième plan de la jetée
- Personne n'y comprend rien
- Put your soul on your hand and walk
César du Meilleur film étranger :
- L'agent secret
- Black Dog
- Sirât
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
César du meilleur court-métrage de fiction :
- Big boys don't cry
- Deux personnes échangeant de la salive
- Mort d'un acteur
- Wonderwall
César du meilleur court-métrage documentaire :
- Au bain des dames
- Car wash
- Ni Dieu, ni père
César du meilleur court-métrage d'animation :
- Les belles cicatrices
- Dieu est timide
- Fille de l'eau
Date, diffusion et replay streaming des César
Les César sont diffusés ce jeudi 26 février 2026, sur CStar et Canal++, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. La 51e cérémonie est diffusée à partir de 20h30 (et non plus le vendredi comme c'était initialement prévu, pour laisser pleinement la place à la diffusion du concert des Enfoirés). Elle est ensuite disponible en replay sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.