César 2026 : victoire de "L'Attachement", hommage à Jim Carrey… Les temps forts de la soirée en images

CESAR 2026. "L'Attachement" été couronné Meilleur film lors de la 51e cérémonie des César, jeudi 26 février. On fait le point sur tous les moments qu'il ne fallait pas rater.

09:30 - Pierre Lottin et Vimala Pons récompensés Ce sont deux seconds rôles bien connus des spectateurs, qui ont un profond attachement du public. Pierre Lottin (L'Etranger) et Vimala Pons (L'Attachement) ont tous les deux reçus un César dans la catégorie Meilleur second rôle ce jeudi soir. Un prix qui vient récompenser leur belle carrière respective et saluer enfin leur place dans le cinéma français. Pierre Lottin a d'ailleurs tenu à dédier son prix au peuple iranien, arborant même un pins en hommage à l'Iran, suite à l'arrestation de plus de 51 000 manifestants en janvier dernier et un nombre de condamnation à mort qui n'a jamais été aussi élevé depuis 1980.

09:00 - Une soirée en hommage à Jim Carrey Les César ont célébré en grandes pompes Jim Carrey, présent à l'Olympia pour recevoir un prix récompensant l'ensemble de sa carrière. Alors que Benjamin Lavernhe ne cache pas son émotion (lâchant même une larme) à l'idée de célébrer son idole, toute la soirée est venue faire référence au comédien de The Mask, Truman Show et Bruce tout puissant. Le maître de cérémonie a notamment rendu hommage à Jim Carrey en reprenant plusieurs scènes mythiques de The Mask, notamment la scène endiablée dans le cabaret, ou la danse de Sancho le Cubain. Son doubleur, Emmanuel Curtil, a également pu rencontrer Jim Carrey à cette occasion, tout en rappelant à quel point le doublage était menacé par l'intelligence artificielle. La soirée s'est conclue par Jim Carrey qui délivre sa fameuse réplique finale de The Truman Show : "Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit."

08:04 - "Nouvelle Vague", autre grand gagnant de la soirée Plusieurs films ont été récompensés au cours de cette cérémonie des César. Parmi eux, on compte Nouvelle Vague, qui a été le film le plus primé ce jeudi soir. La comédie de Richard Linklater, qui revient sur le tournage d'A bout de souffle de Jean-Luc Godard, a eu quatre prix : Meilleure réalisation, Meilleure photographie, Meilleurs costumes et Meilleur montage.

00:30 - Les temps forts de la soirée des César 2026 FIN DU DIRECT. La soirée des César s'est achevée par le sacre de L'attachement, récompensé du prix du Meilleur film. Nouvelle Vague de Richard Linklater a également reçu plusieurs statuettes, principalement techniques. C'est un palmarès très éclectique qui a été rendu, avec plusieurs films récompensés tout au long de la soirée sans qu'un immense vainqueur n'écrase la concurrence en nombre de prix, signe de la vitalité du cinéma français. La soirée a surtout été l'occasion de mettre à l'honneur Jim Carrey, qui recevait un César d'honneur et dont la présence a servi de fil rouge tout au long de la soirée, grâce à plusieurs sketchs, et notamment un remake de The Mask par Benjamin Lavernhe, tandis que la politique s'est invitée dans de nombreux discours, notamment un hommage poignant au peuple iranien par Golshifteh Farahani. Un hommage très sobre et sommaire (un simple montage de ses apparitions) a également été rendu à Brigitte Bardot, mais a été perturbé par des huées. Selon Le Figaro, une personne a également crié : «Raciste !», à la fin de l’hommage.

00:15 - De quoi parle "L'attachement" de Carine Tardieu ? C'est le film L'Attachement de Carine Tardieu qui a été sacré Meilleur film ce jeudi soir. On y suit une libraire solitaire et célibataire, Sandra, qui accepte de s'occuper du fils de la voisine lorsque celle-ci perd les eaux et doit partir à l'hôpital avec son conjoint. Mais des complications lors de l'accouchement causent le décès prématuré de la mère, et va venir bouleverser les relations entre les différents protagonistes. Il s'agit d'un film qui explore les thématiques modernes de la famille que l'on choisit, des familles recomposées, et des différentes formes d'attachement et d'amour que l'on peut ressentir pour les enfants de nos proches.

00:10 - Où voir "L'attachement", César du Meilleur film, en streaming ? C'est L'Attachement qui a remporté le César du Meilleur film ce soir et qui est venu clôturer la soirée. Le film de Carine Tardieu, qui explore la question des familles recomposées et des familles que l'on choisit, est visible en streaming si vous l'avez raté lors de sa diffusion au cinéma. C'est sur MyCanal qu'il faut se rendre pour le voir en streaming, avec un abonnement nécessaire à la plateforme de la chaîne cryptée.

00:05 - Le palmarès complet des César 2026 Le palmarès complet des César est désormais connu. L'Attachement, Nouvelle Vague, L'Inconnu de la Grande Arche, plusieurs films ont été récompensés ce soir. Voici ci-dessous la liste complète par catégorie : Meilleur film : L'Attachement

Meilleur acteur : Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde

Meilleure actrice : Léa Drucker dans Dossier 137

Meilleur acteur dans un second rôle : Pierre Lottin dans L'Etranger

Meilleure actrice dans un second rôle : Vimala Pons dans L'Attachement

Meilleure réalisation : Richard Linklater pour Nouvelle Vague

Meilleur espoir masculin : Théodore Pellerin, pour Nino

Meilleur révélation féminine : Nadia Melliti, pour La petite dernière

Meilleur scénario original : Un ours dans le Jura

Meilleur scénario adapté : L'Attachement

Meilleur film d'animation : Arco

Meilleur premier film : Nino

Meilleure photographie : Nouvelle Vague

Meilleur montage : Nouvelle Vague

Meilleur son : Le chant des forêts

Meilleurs décors : L'Inconnu de la Grande arche

Meilleure musique originale : Arco

Meilleurs costumes : Nouvelle Vague

Meilleurs effets visuels : L'Inconnu de la Grande Arche

Meilleur film documentaire : Le chant des forêts

Meilleur film étranger : Une bataille après l'autre

Meilleur court-métrage de fiction : Mort d'un acteur

Meilleur court-métrage documentaire : Au bain des dames

Meilleur court-métrage d'animation : La fille de l'eau

00:02 - L'Attachement remporte le César du Meilleur film 2026 Pour conclure la 51e cérémonie, l’Académie des César a choisi de sacrer L'Attachement Meilleur film de l’année. Réalisé par Carine Tardieu, le film obtient donc la récompense suprême de la cérémonie 2026. Il était en compétition face aux films suivants : Dossier 137, Nouvelle vague, La petite dernière et Un simple accident.

26/02/26 - 23:54 - Léa Drucker sacrée Meilleure actrice aux César Léa Drucker a remporté la statuette de la meilleure actrice au cours de la cérémonie des César 2026. Elle faisait face à XXXXXX Leila Bekhti (Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan), Valeria Bruni Tedeschi (L'attachement), Isabelle Huppert (La femme la plus riche du monde) et Mélanie Thierry (La chambre de Mariana). Pour rappel, dans Dossier 137, elle incarne une enquêtrice de l'IGPN chargée de déterminer la responsabilité des policiers dans la blessure d'un manifestant gilet jaune.

26/02/26 - 23:47 - Laurent Lafitte remporte le César du meilleur acteur Les César ont décerné la statuette du meilleur acteur à Laurent Lafitte, pour son rôle dans le film La femme la plus riche du monde. Il faisait face dans cette catégorie à Claes Bang (L'inconnu de la Grande Arche), Bastien Bouillon (Partir un jour), Pio Marmaï (L'attachement) et Benjamin Voisin (L'Etranger).

26/02/26 - 23:36 - Richard Linklater reçoit le prix de la Meilleure réalisation aux César 2026 La cérémonie touche très prochainement à sa fin et le César de la Meilleure réalisation a été remis des mains de David Cronenberg (La Mouche, Crash). C'est Richard Linklater qui a remporté la statuette pour le long-métrage Nouvelle Vague. Face à lui, se trouvaient Carine Tardieu (L'attachement), Dominik Moll (Dossier 137), Stéphane Demoustier (L'inconnu de la Grande Arche), et Hafsia Herzi (La petite dernière).