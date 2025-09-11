Oscars 2025 : l'un de ces cinq films représentera la France

Le CNC a dévoilé le 10 septembre la liste des films français présélectionnés pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film international.

Ils ne sont plus que cinq à pouvoir espérer faire la course aux Oscars 2026. Le CNC a dévoilé, ce mercredi 10 septembre, la liste des productions françaises présélectionnées pour tenter de concourir pour le titre de Meilleur film international. La majorité de cette sélection a déjà été vue (voire récompensée) lors de la dernière édition du Festival de Cannes 2025.

Parmi les longs-métrages présélectionnés, on retrouve Arco de Ugo Bienvenu, La Petite Dernière de Hafsia Herzi (prix d'interprétation féminine à Cannes), Nouvelle vague de Richard Linklater, Un simple accident de Jafar Panahi (Palme d'or à Cannes), et Vie privée de Rebecca Zlotowski.

La seconde phase de sélection se déroule le 17 septembre prochain. Les producteurs, vendeurs américains et potentiellement les distributeurs américains de chaque long-métrage seront auditionnés, afin de désigner lequel de ces cinq films représentera la France pour l'Oscar du Meilleur film international 2026.

Cependant, cela ne signifiera pas que le tour est joué. Ensuite, le film en question devra être sélectionné par l'Académie pour espérer se retrouver dans la liste des nommés 2026. Il pourrait ne pas intégrer la liste définitive des nominations, dévoilée en janvier 2026. L'an passé, c'était Emilia Pérez qui avait été choisi par la France, mais il avait perdu lors du tour final face à Je suis toujours là du brésilien Walter Salles.