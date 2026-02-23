BAFTA 2026 : la cérémonie rebat les cartes avant les Oscars, le palmarès complet

A moins d'un mois les Oscars, les BAFTA ont rendu leur palmarès ce dimanche 22 février 2026. Avec des surprises de taille parmi les vainqueurs et les perdants.

Pour les nommés, les Oscars ne sont pas une course de vitesse : c'est un marathon. Les favoris d'hier peuvent voir leurs chances diminuer à l'approche du palmarès, et il est difficile d'établir des pronostics fiables en amont de la cérémonie. Les autres soirées de remise de prix, comme les Golden Globes, les SAG Awards ou encore les BAFTA peuvent permettre d'ajuster ses prédictions.

Ce dimanche 22 février 2026, à moins d'un mois des Oscars, les BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) ont remis leurs récompenses. Une bataille après l'autre est sorti comme le grand vainqueur de la soirée, avec six récompenses, dont celui du Meilleur film et de la Meilleure réalisation. Jesse Buckley consolide, elle aussi, son statut d'immense favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice, puisqu'elle a été une nouvelle fois récompensée pour Hamnet.

Les surprises se sont jouées dans la catégorie Meilleur acteur : Robert Aramayo, qui joue dans I Swear s'est imposé face à deux grands favoris : Timothée Chalamet (Marty Supreme) et Leonardo DiCaprio (Une bataille après l'autre). Egalement dans la catégorie du Meilleur acteur dans un second rôle, la statuette a été remise à Sean Penn (Une bataille après l'autre), alors que Stellan Skarsgaard fait figure de favori depuis plusieurs semaines (il a remporté plusieurs prix déjà, dont le Golden Globes). Wunmi Mosaku de Sinners s'est également imposée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, face à Teyana Taylor, autre favorite. Notons également que Marty Supreme semble perdre de sa superbe : il égalise le record de la plus grosse défaite dans l'histoire des BAFTA, également détenus par Women in Love (1969) et Finding Neverland (2004). Nommé 11 fois, il n'a reçu aucune récompense.

Est-ce que cela signifie que le vent tourne ? Difficile à dire. Si ces cérémonies permettent de revoir certains pronostics avant les Oscars, tout peut encore changer d'ici là. Il reste encore quelques semaines avant la cérémonie, prévue dans la nuit du 15 au 16 mars à 2 heures du matin heure française. Rappelons également que l'Académie des Oscars n'est pas composée des mêmes membres que celle des Golden Globes ou des BAFTA : les préférences des uns et des autres peut donc sensiblement varier, ce qui explique parfois des résultats disparates lors des cérémonies. En effet, si Women in Love et Finding Neverland n'avaient reçu aucun BAFTA malgré de nombreuses nominations, ils avaient tout de même décroché un Oscar los de leurs cérémonies respectives.

Les BAFTA restent toutefois un bon indicateur des tendances du moment, et de l'avancée de la campagne. En attendant de connaître le résultat de la grande soirée américaine, nous récapitulons tous les gagnants des BAFTA 2026.

Le palmarès complet des BAFTA 2026