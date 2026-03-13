Avec une fortune de 7,1 milliards de dollars, c'est le réalisateur le plus riche du monde

Ce cinéaste majeur est le réalisateur le plus riche du monde, selon le récent classement effectué par Forbes.

Chaque année, le magazine américain Forbes effectue la liste des célébrités les plus riches du monde. Entrepreneurs, chanteurs, sportifs, mais aussi acteurs et réalisateurs, le média compare les fortunes des personnalités et les trie du plus riche au "moins" riche. Mardi 10 mars 2026, le magazine a dévoilé son dernier classement. Si les grandes fortunes du monde restent des géants de la tech (Elon Musk est premier avec une fortune estimée à 835,1 milliards de dollars), on retrouve également des artistes dans le classement.

C'est un réalisateur bien connu qui est l'artiste et la célébrité la plus riche du monde, selon Forbes. Avec une fortune estimée à 7,1 milliards de dollars en 2026, c'est la 540e personne la plus riche du monde. Il devance des pontes de l'industrie du divertissement et des arts, comme George Lucas (5,2 milliards de dollars), Oprah Winfrey (3,2 milliards de dollars) ou Taylor Swift (2 milliards de dollars). Après avoir marqué le monde du cinéma avec ses films, Steven Spielberg a touché le pactole.

On ne présente plus le réalisateur à qui l'on doit certains des meilleurs films des cinq dernières décennies, comme E.T., Les dents de la mer, Jurassic Park, La liste de Schindler ou encore la saga Indiana Jones. Le réalisateur de 79 ans continue d'ailleurs de tourner, puisqu'il présentera son prochain projet, le film de science-fiction Disclosure Day, le 10 juin prochain.

Cinéaste aux trois Oscars, Steven Spielberg doit la majeure partie de sa fortune aux résultats aux box-office de ses films, qui ont engendré, plus de 10 milliards de dollars à travers le monde. Il a d'ailleurs fondé sa propre société de production, Amblin Entertainment, en 1980, avant de co-créer les studios DreamWorks avec Jeffrey Katzenberg et David Geffen.

Si le gros de ses revenus est le résultat de ses films, toute sa fortune ne lui viendrait pas uniquement de ses productions cinématographiques : toujours selon les informations de Forbes, une partie de chaque ticket vendu des parcs d'attraction à thème Universal lui reviendrait, grâce aux succès de ses blockbusters, comme Jurassic Park, qui inspire une attraction à Los Angeles.