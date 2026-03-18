On a vu le film de "Peaky Blinders" en avance sur Netflix, et on sait ce que vont en penser les fans

"Peaky Blinders : l'Immortel" vient définitivement conclure la série portée par Cillian Murphy ce 20 mars sur Netflix.

"By Order of the Peaky Blinders" : la réplique culte va de nouveau résonner sur Netflix. Quatre ans après le final de la série de gangsters, un film écrit par Steven Knight vient apporter la conclusion (a priori) définitive des aventures de Tommy Shelby et de sa famille. Diffusée de 2013 à 2022, la série suivait une famille de de criminels de la communauté de gitans qui ont la main-mise sur le Birmingham de l'entre-deux-guerres. Peaky Blinders : L'Immortel reprend quelques années après le dernier épisode de la saison 6.

L'intrigue débute en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie cherche à faire tomber l'Angleterre en introduisant clandestinement des billets falsifiés. Pour ce faire, un agent de Berlin demande l'aide de Duke (Barry Keoghan), nouveau chef des Peaky Blinders et fils aîné de Tommy Shelby (Cillian Murphy). Inquiète de la tournure que prennent les événements, sa tante Ada (Sophie Rundle) part trouver Tommy en exil pour le convaincre de remettre son fils sur le droit chemin. L'ancien chef de bande va devoir faire un choix : assumer son héritage ou le réduire en cendres...

© Robert Viglasky/Netflix © 2026.

Réalisé par Tom Harper, Peaky Blinders : L'immortel se présente comme le chant du cygne de Tommy Shelby, et donc un immanquable pour les fans qui attendent une conclusion de la série. Celle-ci se révèle parfaitement satisfaisante et devrait plaire aux adeptes. Véritable tragédie sur les relations familiales brisées, le poids du deuil et de la culpabilité, ce drame présente un Tommy Shelby hanté par les fantômes de son passé, incapable d'être présent pour les vivants.

Si les événements qui se succèdent sont prévisibles et que le film ne surprend jamais, le résultat reste parfaitement réussi. Cillian Murphy est toujours parfait dans ce personnage qu'il connaît par coeur, et Barry Keoghan (Duke) se révèle un atout dramatique indispensable. L'acteur irlandais, qui s'est déjà illustré dans Saltburn et Les Banshees d'Inisherin, est tout en colère contenue et en déception retenue. Il vole presque la vedette aux comédiens vétérans du film, parmi lesquels Rebecca Ferguson ou Tim Roth.

Peut-on voir Peaky Blinders : l'immortel sans avoir vu la série ?

Un détail saute particulièrement aux yeux : l'intensité visuelle. Les fans retrouveront l'atmosphère de la série, à savoir une sublime direction de la photographie et une bande-originale rock qui vient moderniser l'ensemble. Les scènes d'action sont spectaculaires, et on a toujours en tête l'éblouissant final qui se déroule à Liverpool et qui condense toute l'imagerie visuelle de la série. Avec Peaky Blinders : L'immortel, on est clairement sur le haut du panier des productions originales de Netflix, qui nous ont rarement habitués à un tel niveau de qualité visuelle.

Et si vous n'avez pas vu la série ? Peaky Blinders : l'immortel reste un film relativement accessible, mais les non-fans peineront à y trouver un intérêt. Sans avoir en tête les événements de la série et sans être attaché aux personnages, difficile de s'impliquer émotionnellement dans cette histoire particulièrement sombre. On déconseille également de voir le film si vous comptez voir la série originale, pour ne pas vous spoiler. Peaky Blinders : L'immortel reste un film dérivé très convaincant qui fait exactement ce qu'on attend de lui. Et c'est déjà pas mal. Vous pouvez voir le film dès ce 20 mars 2026, ou rattraper les 36 épisodes de la série. Les deux options sont disponibles sur Netflix.