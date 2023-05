Ce soir à la télé : ce film dramatique a été frappé par une véritable tragédie lors du tournage

Un drame oscarisé sur fond de réflexion sur l'alcool : voici le film qu'il ne faut absolument pas rater à la télévision ce vendredi 19 mai.

Après La chasse et Loin de la foule déchaînée, Thomas Vinterberg a fait sensation avec son dernier film, Drunk. Ce long-métrage dano-suédo-néerlandais, sorti en 2020, a eu les honneurs du label Festival de Cannes 2020, même s'il n'a pas pu concourir en raison de la pandémie liée au coronavirus. Qu'à cela ne tienne, le film porté par Mads Mikkelsen a ensuite eu un joli parcours : il a en effet remporté le César du Meilleur film étranger en 2021 et, la même année, l'Oscar du Meilleur film international.

Drunk raconte l'histoire de quatre professeurs de lycée qui se lancent dans un défi fou : tester la théorie d'un professeur norvégien qui affirme qu'en maintenant un niveau constant d'alcool, il est possible d'améliorer sensiblement leur vie personnelle et professionnelle. Mais les quatre amis perdent rapidement le contrôle et leur vie commence alors à dégénérer... Le long-métrage de Thomas Vinterberg a été salué par la critique et le public et comporte probablement l'une des meilleures scènes de fin de l'année 2020.

Mais le tournage de Drunk n'a pas été sans peine, loin de là. Thomas Vinterberg a décidé de s'intéresser à la culture de l'alcool au sein de la jeunesse danoise lorsqu'il s'est lance dans l'écriture du film, s'inspirant principalement de l'histoire de sa fille de 19 ans, Ida. Cette dernière devait d'ailleurs joué dans le film, incarnant la fille de Mads Mikkelsen lui-même. Mais la jeune femme est décèdée dans un accident de voiture quatre jours après le début du tournage, au mois de mai 2019. Le réalisateur décidera alors de changer la morale du film, qui, s'il dénonce les conséquences de l'abus d'alcool, célèbre toutefois l'ivresse de la jeunesse et son insouciance dans une superbe scène finale.

Le réalisateur de Drunk a décidé de dédier son film à sa fille. En recevant l'Oscar du meilleur film étranger en 2021, deux ans après son décès, il n'a pas manqué de lui rendre un vibrant et émouvant hommage : "Ida, c'est un véritable miracle ce qui est en train de se produire, et tu en es en partie responsable. Cet Oscar, il est pour toi." Drunk de Thomas Vinterberg avec Madds Mikkelsen est à voir à la télévision ce vendredi 19 mai 2023 sur France 5 à partir de 21h00. Il est également disponible en streaming sur Netflix.