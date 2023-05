Ce soir à la tv : ce film Marvel fait ses adieux à un personnage adoré de la franchise

Une super-héroïne emblématique qui tire définitivement sa révérence : voici le film à voir à la télévision ce dimanche 28 mai 2023.

La franchise Marvel a proposé des origins storys à presque chacun de ses super héros, avant de former la bande des Avengers. Jusqu'en 2021 cependant, un personnage n'avait toujours pas eu droit à son film solo : la Veuve noire incarnée par Scarlett Johansson. C'est désormais chose faite avec Black Widow, diffusée à la télévision ce soir.

Le timing de sortie du film, réalisé par Cate Shortland, avait de quoi surprendre : Black Widow sort au cinéma trois ans après Avengers : Infinity War, qui se déroule pourtant bien après le long-métrage porté par Scarlett Johansson. Plus surprenant, le film est sorti après Avengers : Endgame, dans lequel Natasha Romanov se sacrifie héroïquement, signant un point final à son aventure dans le MCU.

Black Widow se passe avant les événements de ces deux films, et permet au public de découvrir le douloureux passé de cette espionne avant d'affronter Thanos. Pour déjouer un dangereux complot, Natasha Romanoff doit renouer avec les membres de sa famille. Il s'agit ici d'une lettre d'adieux à ce personnage qui a, enfin, droit à son propre film solo qui lui rend un ultime hommage avant le terrible sort qu'on lui connaît. "C'est un personnage tellement apprécié" des fans, notait la réalisatrice en interview auprès de Linternaute. "Quand elle est morte, beaucoup se sont dit qu'on n'en savait pas assez sur elle, et on voulait vraiment décortiquer qui elle était."

Le film permet aussi d'introduire de nouveaux personnages au sein du Marvel Cinematic Universe, Yelena Belova (Florence Pugh) et le Red Guardian (David Harbour), que l'on retrouvera prochainement dans le film Marvel Thunderbolts, dont la sortie est initialement prévue pour 2024. Black Widow de Cate Shortland est à voir à la télévision ce dimanche 28 mai 2023, à 21h10 sur TF1.