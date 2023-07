Cet accident a marqué le visage d'Harrison Ford, et vous ne l'aviez peut-être pas remarqué

L'interprète d'Indiana Jones et de Han Solo a été victime d'un accident dans sa jeunesse qui lui a laissé une cicatrice discrète mais pas invisible sur le visage.

Il faut être bien observateur pour la remarquer, mais elle est bien présente : la cicatrice sur le menton d'Harrison Ford. Avec sa voix grave et son sourire charmeur, elle fait partie intégrante de la signature de l'acteur de Star Wars et Blade Runner, actuellement à l'affiche du dernier opus d'Indiana Jones au cinéma. Et si le comédien a été victime d'un crash d'avion il y a quelques années et d'un accident sur le tournage de l'épisode 7 de Star Wars, aucun de ces événements n'est pourtant à l'origine de cette cicatrice si distinctive.

Si vous l'aviez remarquée, vous n'êtes pas les seuls, puisque plusieurs scénaristes ont inclus cette cicatrice dans quelques films d'Harrison Ford. Dans Working Girl, en 1988, la cicatrice de son personnage, Jack Trainer, est ainsi expliquée par une chute. Dans Indiana Jones et la Dernière Croisade, on découvre notre héros, alors adolescent et incarné par River Phoenix, se blesser avec son fouet, s'ouvrant durablement le front.

Il se rendait à son travail et ce n'était pas un tournage

La véritable origine de la cicatrice d'Harrison Ford est toutefois moins épique. Il faut remonter aux jeunes années de l'acteur, bien avant qu'il ne devienne renommé à Hollywood, pour retrouver l'anecdote. Alors que le futur comédien avait 22 ans, il a été victime d'un accident de voiture aussi banal que violent.

Harrison Ford travaillait alors dans un grand magasin, en Californie, près de Laguna Beach, et se rendait sur son lieu de travail lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule. L'engin ira s'encastrer dans un poteau électrique, et le futur comédien s'en sortira fort heureusement indemne, ou presque. Les diverses biographies de la star racontent qu'Harrison Ford tentait d'attacher sa ceinture quand il a quitté la route et que c'est en heurtant le volant que le futur Indiana Jones s'est ouvert le menton. C'est l'opération, faite en urgence pour le recoudre, qui lui aura laissé cette marque indélébile qui fait aujourd'hui sa signature.