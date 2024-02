Ce film qui a fait un bide au cinéma rentre par surprise dans le top de Netflix et se classe numéro 1

Passé inaperçu lors de sa sortie au cinéma il y a bientôt deux ans, ce film fait toutefois une entrée fracassante dans le top 10 de Netflix en se classant numéro 1 de la plateforme.

Les échecs au box-office peuvent devenir des succès en streaming. Ce film, sorti en février sur Netflix, l'a une nouvelle fois prouvé. Passé inaperçu lors de sa sortie au cinéma en 2022, il trône désormais en tête des films les plus regardés sur la plateforme de streaming en ce moment.

Une robe pour Mrs Harris est l'adaptation du roman du même nom, écrit par Paul Gallico en 1958. Les abonnés de Netflix y sont plongés dans la vie de Ada Harris, une femme qui gagne sa vie en faisant des ménages dans le Londres des années 1950. Mais lorsqu'elle découvre une robe signée par Christian Dior dans la chambre de l'un de ses clients, elle se surprend à rêver d'avoir la même pour que sa vie change. Elle part alors à Paris pour y découvrir le monde de la mode et se dégoter la fameuse robe. Elle changera alors l'histoire de la maison Dior. Ce long-métrage explore les tensions entre le glamour et le luxe de la haute société française et parisienne, mais aussi la vie, beaucoup plus modeste, de cette Londonienne, pour montrer que les rêves ne sont pas réservés qu'à une élite.

Le casting du film est logiquement franco-britannique. Lesley Manville, qui a incarné la sœur d'Elizabeth II dans les deux dernières saisons de The Crown, joue le rôle titre du film face à un casting de célébrités françaises : Isabelle Huppert et Lambert Wilson sont de la partie, tout comme Lucas Bravo, acteur français révélé dans Emily in Paris. Alba Baptista (Warrior Nun) et Rose Williams (Reign) complètent le casting.

Cette comédie dramatique n'avait pas obtenu un joli résultat au box-office lors de sa sortie au cinéma, le 2 novembre 2022 en France. Seules 69 356 entrées ont été enregistrées dans l'Hexagone à sa sortie. La presse française ne s'était pas non plus laissée séduire, le film récoltant la note de 2,5/5 sur Allociné sur 13 titres de presse recensés.

A l'international, le film connaît heureusement un meilleur succès : selon les informations d'IMB, le long-métrage aurait engrangé 30 millions de dollars (dont 10 millions de dollars aux Etats-Unis) au box-office mondial, pour un budget estimé de 13 millions de dollars.

Une robe pour Mrs Harris prend donc sa revanche sur Netflix : selon les informations de Flixpatrol, le film a atteint le podium des films les plus vus du moment sur Netflix le 5 février. Dès le lendemain, il règne en première position sur la plateforme de streaming. Reste à savoir si ce succès sera éphémère ou durable.