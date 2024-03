En moins de 4 heures, cette série adapte l'un des plus grands romans français et change un élément majeur

Il est possible de découvrir à la télévision et gratuitement en streaming cette série dramatique adaptant un grand classique de la littérature française.

Les classiques de la littérature française sont des sources inépuisables d'adaptations en séries. Une nouvelle production tricolore à voir gratuitement, en streaming ou à la télévision, en est un nouvel exemple. Composée de seulement 4 épisodes d'une heure chacun, elle transpose à l'écran un roman sorti en 1947 : La Peste d'Albert Camus. Rappelons que le roman originel raconte comment une épidémie de peste se propage dans la ville d'Oran, dans les années 1940, et décortique la réaction des habitants de la ville. Mais la maladie est en réalité une allégorie des régimes autoritaires et totalitaires. En écrivant ce livre, c'est en particulier le nazisme et l'Occupation que dénonçait Camus.

La particularité de cette mini-série inspirée de La Peste est que l'intrigue du roman se situe cette fois à notre époque, au début des années 2030, alors que le monde a déjà connu la pandémie du coronavirus. En interview auprès de Linternaute, Gilles Taurand, scénariste de la série, justifie cette décision par "la montée des extrémismes et des autoritarismes", qui font que "La Peste est d'une brûlante actualité".

Pour Gilles Taurand, "La Peste aujourd'hui, c'est la Peste totalitaire". Il cite "les démocraties menacées dans le monde entier, la peur de l'étranger, le fait de désigner un coupable, pendant le Covid, le racisme anti-asiatique qui a flambé..." "Tout ça en fait un livre parfaitement contemporain", selon l'auteur. A travers la série, les scénaristes ont aussi cherché à "développer la parabole, l'allégorie, la dystopie" à notre époque. Et ce, avec l'aval de la fille de l'écrivain, Catherine Camus, qui "pensait que ça ne trahissait en rien l'esprit du livre".

Gilles Taurand estime qu'il aurait été "impensable et impossible" de filmer La Peste à Oran dans les années 1940 "pour des questions pratiques". "Mais au-delà de ça, le monde dont on parle est un peu Orwellien, avec la télé-surveillance et un régime de gouvernement central qui n'est pas éloigné de ce que nous pouvons voir aujourd'hui, par exemple en Chine, à Shanghai, quand 25 millions de Chinois ont été emprisonnés [confinés en avril 2022 à cause du Covid, NDLR]. Il y a des résonnances qui font que cette adaptation n'était pas arbitraire, au contraire".

La Peste est disponible sur la plateforme de streaming gratuite France.tv dès le lundi 4 mars 2024. Les 4 épisodes sont également diffusés sur France 2 à 21h10, à raison de deux par semaine, les 4 et 11 mars 2024. Au casting, les spectateurs reconnaitront Frédéric Pierrot (En thérapie), Hugo Becker (Je te promets), Sofia Essaïdi (Les combattantes) ou encore Judith Chemla (Une vie).