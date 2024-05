Le meilleur film de l'année 2023 est enfin disponible en streaming sur Netflix

Les abonnés de Netflix peuvent découvrir un superbe film sur la plateforme de streaming, que l'on peut considérer comme l'un des meilleurs de l'année dernière.

Au milieu de l'offre toujours exponentielle des plateformes de streaming et des nombreuses sorties cinéma, on peut malheureusement passer à côté de certaines pépites du septième art. Netflix met en ligne cette semaine l'un des meilleurs films de l'année 2023, si ce n'est le meilleur, que vous avez possiblement raté lors de sa sortie dans les salles obscures. Voici l'occasion parfaite de le rattraper en streaming.

Steven Spielberg est un réalisateur émérite qu'on ne présente plus, qui a un sens de la narration filmée comme peu de cinéastes. Avec Jurassic Park, Indiana Jones, E.T., Les Dents de la Mer ou La liste de Schindler, il a façonné l'imaginaire du public et a signé certains des plus grands films de ces dernières décennies. Et il a remis le couvert en 2023 en sortant The Fabelmans, l'un des films les plus personnels de sa filmographie.

Dans The Fabelmans, Steven Spielberg raconte son enfance à travers celle de son double fictif, Sammy Fabelmans, un jeune garçon qui a grandi dans l'Arizona dans les années 1950 et 1960 et qui se rêve cinéaste. Découvrant le pouvoir des images, il commence alors à créer ses propres films en immortalisant des moments familiaux, alors que le couple formé par ses parents se délite année après année.

En 2h31, qu'on ne voit presque pas passer, Steven Spielberg se dévoile comme peu de réalisateurs ont pu le faire avant lui. Il a attendu le décès de ses parents, morts en 2016 et 2020, pour réaliser ce projet qu'il a en tête depuis de longues années. La pandémie liée au coronavirus a été l'élément décisif à l'aboutissement de ce long-métrage : "Tandis que la situation sanitaire empirait, je me demandais ce que je souhaiterais laisser derrière moi et à quelle problématique centrale je voulais absolument m'attaquer", peut-on lire sur Allociné.

Le public découvre la naissance d'un cinéaste majeur d'Hollywood dans cet auto-portrait bouleversant et superbement mis en scène, qui décortique son rapport au cinéma et lui permet de dévoiler et transformer le monde. Paul Dano (The Batman, Little Miss Sunshine) et Michelle Williams (Dawson, Blue Valentine) incarnent ici les parents Fabelman et se révèlent touchants de sincérité en incarnant un couple au bord de la rupture.

Le trublion Seth Rogen est ici étonnant de tendresse et livre peut-être l'une de ses meilleures partitions. Après avoir obtenu le Golden Globe du meilleur film dramatique l'an dernier et avoir conquis presse et public à sa sortie en salles, The Fabelmans est désormais à voir sur Netflix.