En 10 épisodes, cette série d'horreur bouleversante sur Netflix est la meilleure à voir pour Halloween

S'il n'y a qu'une série d'horreur à regarder cette année, c'est celle-ci : unanimement saluée, elle est à la fois terrifiante et bouleversante.

Il est temps de se préparer pour Halloween et de s'installer sous un plaid, d'éteindre les lumières, et de se plonger dans des séries horrifiques pour jouer à se faire peur. Et s'il y a une série d'horreur qu'il faut absolument voir en cette période, c'est bien ce programme en seulement 10 épisodes. Disponible sur Netflix, il a horrifié mais également bouleversé les abonnés qui l'ont déjà découvert.

The Haunting of Hill House parle de traumatismes intergénérationnels et de deuil à travers l'histoire de la famille Crain. En 1992, un couple et leurs cinq enfants emménagent dans un vieux manoir, au milieu de nulle part, dans l'optique de le rénover avant de le revendre. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu : plusieurs entités paranormales se manifestent durant leur séjour, jusqu'à ce que la situation dégénère un soir.

Sans savoir ce qu'il s'est réellement passé, les enfants Crain découvrent le lendemain matin qu'ils ont fuit le manoir avec leur père et que leur mère s'est suicidée. Vingt-cinq ans plus tard, alors que les enfants n'arrivent pas à dépasser cette tragédie, un nouveau drame les ramène au manoir. Ils vont enfin découvrir ce qu'il s'est passé durant leur enfance, pour le meilleur et pour le pire.

The Haunting of Hill House est la première création en plusieurs épisodes de Mike Flanagan pour la plateforme de streaming, à qui l'on doit notamment la suite de Shining, mais aussi les excellentes séries horrifiques The Haunting of Bly Manor, Sermons de minuit, ou les moins réussies mais tout de même divertissantes La chute de la maison Usher et The Midnight Club.

Au casting de celle qui est souvent surnommée Hill House, on retrouve des visages familiers du public : Victoria Pedretti (You), Oliver Jackson-Cohen (Invisble Man, Wilderness), Henry Thomas (le petit garçon dans E.T.), Carla Gugino (Spy Kids, Sin City), Kate Spiegel (Pas un bruit), Michiel Huisman (Game f Thrones) ou encore Elizabeth Reaser (Twilight) forment la famille Crain.

The Haunting of Hill House est une pépite d'horreur qui convaincra même ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce genre. En jouant avec les codes de l'horreur, Mike Flanagan tisse un récit aussi émouvant que complexe sur les relations familiales et l'héritage des traumatismes. On en ressort profondément bouleversé et ému par le parcours des Crain, tout en restant hanté par les manifestations horrifiques de Hill House. Les dix épisodes sont disponibles sur Netflix, tout comme le reste des séries de Mike Flanagan.