Il y a 2 ans, tout le monde parlait de cette série policière de Prime Video : la suite tant attendue arrive en streaming

Ce thriller palpitant a passionné les abonnés d'Amazon en 2024, il est de retour pour une saison 2.

Enquêtes parfois sordides, personnalités complexes, secrets à déceler... Les séries policières ont toujours su captiver les téléspectateurs. Et ce n'est pas Amazon qui va démentir, puisque le géant sort cette semaine la suite d'un thriller qui a trôné en tête des programmes les plus vus de Prime Video lors de ses débuts, le 14 novembre 2024.

Notée 3,6/5 sur Allociné, 7,2/10 sur IMDB, la première saison a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Si beaucoup lui reprochaient son démarrage lent en France (il faut passer l'épisode 2 !), les spectateurs américains étaient plus enthousiastes : "C'est l'une des meilleures séries que j'ai jamais regardé", estimait un utilisateur de X il y a deux ans. "J'ai tout regardé en une journée, comme ça devait se faire car c'est extrêmement bien", écrivait un autre. "C'était incroyable, de l'écriture au jeu d'acteur", commentait un dernier... Les abonnés de Prime Video étaient alors définitivement conquis par Cross !

© Keri Anderson/Prime Video

Il faut dire que l'intrigue avait de quoi susciter la curiosité. Dans la première saison, les téléspectateurs découvraient Alex Cross, père dévoué, lieutenant de police diplômé en psychologie et médecine légale, marqué par le meurtre de sa femme Maria, survenu un an plus tôt. Avec son coéquipier, il est désormais chargé d'enquêter sur la mort d'un ancien dealeur devenu activiste pour les droits des afro-américains.

Alors que tout laisse entendre qu'il s'agit d'un accident, Alex Cross est persuadé que c'est un meurtre... En parallèle, le policier se fait harceler par un inconnu qui en sait beaucoup sur la mort de sa propre épouse.

Amateurs de thrillers à rebondissements, cette série en huit épisodes est faite pour vous. Au casting, Cross réunit les acteurs Aldis Hodge (Black Adam), Isaiah Mustafa (Shadowhunters), Sharon Taylor ou encore Ryan Eggold (New Amsterdam). Et bonne nouvelle si vous avez dévoré les huit épisodes déjà disponibles sur Amazon : la suite arrive ! La saison 2 de Cross est mise en ligne sur Prime Video ce mercredi 11 février 2026.