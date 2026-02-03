Charlotte Rampling a 80 ans : elle a gardé un lourd secret de famille pendant 40 ans

Le 5 février 2026, l'actrice britannique Charlotte Rampling célèbre ses 80 ans. Sa carrière est émaillée de nombreux succès, mais a aussi été marquée par un lourd secret de famille.

L'actrice britannique Charlotte Rampling célèbre ses 80 ans le 5 février 2026. Celle qui a débuté sa carrière dans les années 1960 aura trouvé son premier grand rôle dans Les Damnés de Luchino Visconti en 1969. Une carrière de six décennies s'enclenche alors, émaillée de succès critiques et populaires comme Stardust Memories, Le Verdict, Sous le sable, Embrassez qui vous voudrez ou encore Dune de Denis Villeneuve.

Mais pendant près de 40 ans, la comédienne cachera un lourd secret familial. Comme elle l'explique dans les colonnes de Sud Ouest en 2015, "ce traumatisme a sans doute beaucoup orienté mes choix, ma filmographie..." Ce drame s'est produit à la fin des années 1960, alors que Charlotte Rampling avait 20 ans. Il la poussera à délaisser les comédies du début de sa carrière pour se tourner davantage vers les drames, comme Les Damnés.

© Mickael Chavet/ZUMA/SIPA (publiée le 29/01/2026)

Dans les colonnes de Paris-Match en 2022 (propos rapportés par Voici), Charlotte Rampling revient sur la mort de sa soeur, Sarah, décédée à l'âge de 23 ans : "Je fonçais comme une dingue, j'étais heureuse, légère, et tout s'est arrêté avec la mort de Sarah, ma sœur. J'avais 20 ans. Mon existence est devenue plus sérieuse, plus sombre, tout a été modifié, tout. Ce fut un changement radical."

Publiquement, et pendant 40 ans, il est dit que la sœur de l'actrice est morte des suites d'une hémorragie. Charlotte Rampling a attendu 2003 pour révéler publiquement les véritables causes du décès de Sarah, dans The Guardian : elle a mis fin à ses jours en Argentine après avoir donné naissance à un enfant prématurément. "C'était bouleversant de le voir écrit", raconte-t-elle plus tard à Paris-Match, "ma mère venait de mourir, j'avais promis de ne rien dire avant. J'ai dévoilé à une journaliste le pacte qui me liait à mon père : nous avions décidé lui et moi que ma mère ne devait pas savoir que sa fille, ma sœur Sarah, s'était suicidée. Ma vie, la raison pour laquelle je fais des films ont pris tout leur sens le jour où j'ai pu expulser ce secret, le partager avec d'autres."