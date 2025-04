"Je n'avais jamais connu ça auparavant" : James Cameron a une excellente nouvelle pour les fans d'Avatar

Le prochain film de la franchise "Avatar" est très attendu des spectateurs. Et James Cameron a partagé d'excellentes nouvelles avec ses fans.

Vers un nouveau carton pour James Cameron ? Le réalisateur canadien travaille activement sur la suite de la franchise Avatar. Après les succès retentissant des deux premiers épisodes (respectivement premier et troisième plus gros succès cinéma de tous les temps), l'attente pour le troisième volet est haute. Et si vous faites partie de ces fans qui attendent patiemment de découvrir Avatar 3, le cinéaste a de bonnes nouvelles pour vous.

Auprès du magazine Empire, James Cameron a dévoilé de premiers concept arts et plus d'informations sur Avatar : Feu et Cendres. Dans ce nouvel épisode, Jake et sa famille continuent d'explorer Pandora et vont rencontrer de nouveaux peuples Na'Vi : les marchands de vent et le clan des cendres. Ces derniers devraient d'ailleurs se montrer plus hostiles que ce que l'on a pu connaître des êtres bleutés, James Cameron ayant souligné qu'il ne voulait pas dépeindre un monde manichéen avec les gentils Na'Vi d'un côté et les méchants humains de l'autre. Il promet ainsi "une montée d'adrénaline" avec des "choix audacieux". Rien que ça !

© LILO/SIPA (publiée le 21/01/2025)

Dans cette interview à Empire, James Cameron a surtout partagé plus d'informations sur l'avancée d'Avatar 3, qui devrait durer environ 3h10, comme le second film. Et contrairement à ce que le cinéaste nous a montré jusqu'ici, les nouvelles sont bonnes : pas de report en vue pour le long-métrage. "Si l'on compare avec Avatar 2, nous avons déjà réalisé le double de prises de vue terminées au même stade", indique-t-il. Le réalisateur assure même être "un peu en avance sur le planning". "Je n'avais jamais connu ça auparavant à vrai dire", a-t-il souligné.

Bonne nouvelle donc : Avatar : Feu et Cendre ne devrait pas être retardé par rapport à la date initiale. Rappelons ainsi qu'il avait fallu attendre 12 ans entre le premier et le deuxième film de la franchise, avec plusieurs reports. Si le cinéaste arrive à tenir son planning jusqu'au bout, on devrait donc bien voir le troisième épisode de la franchise à la date annoncée, à savoir le 17 décembre 2025 en France.