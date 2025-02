Ce film d'action est porté par le petit-fils d'un géant du cinéma français, il possède tous les atouts pour cartonner sur Netflix

Ce film français débarque sur Netflix cette semaine et promet de susciter la curiosité des abonnés. Et au casting, on retrouve le petit-fils d'une légende du cinéma.

Si certains succès de Netflix connaissent un succès parfois inattendu, il existe tout de même des recettes qui marchent à tous les coups ou presque pour les abonnés de la plateforme. Les films d'action français qui lorgnent vers les films d'enquête, nerveux et haletants, portés par un casting de visages reconnaissables, suscitent souvent la curiosité des inscrits du géant du streaming.

Les films de flics particulièrement, réalisés par Olivier Marchal, ont un certain succès auprès du public comme en témoignent Bronx ou Pax Massilia, des programmes qui se sont hissés dans le top à leur sortie. La nouvelle production française de Netflix qui sort cette semaine possède donc, sur le papier du moins, tous les ingrédients pour remporter un joli succès sur la plateforme de streaming.

© Laurent Le Crabe/Netflix

Car Olivier Marchal revient derrière la caméra pour le film Bastion 36. Ce thriller policier suit un commandant de police de la prestigieuse unité Brigade de recherche et d'intervention (BRI), qui se retrouve sanctionné par l'Inspection Générale et se voit muté à la Brigade Anti Criminalité (BAC). Il s'éloigne alors de son ancien groupe. Mais un peu plus d'un an après, deux membres de son ancienne équipe sont abattus en une journée, et un autre disparaît mystérieusement. Le héros décide alors de mener sa propre enquête, ce qui le propulse au milieu d'une guerre entre les services de police.

Des visages connus apparaissent dans ce nouveau film Netflix. Dans le premier rôle, les abonnés reconnaîtront probablement Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul Belmondo qui marche depuis plusieurs années dans les pas de son grand-père, avec des prestations souvent saluées au cinéma (dans Vivre, mourir, renaître, Arrête avec tes mensonges ou encore Envole-moi). Il donne ici la réplique à Yvan Attal (Le Brio, Anthony Zimmer), mais aussi Soufiane Guerrab (Lupin, La vie scolaire).

Bastion 36 promet donc aux abonnés de l'action, du suspense, et un divertissement haletant pour les adeptes du genre. Le long-métrage est mis en ligne sur Netflix dès le vendredi 28 février 2025. Par ailleurs, d'autres réalisations d'Olivier Marchal, à savoir Pax Massilia ou Bronx, sont toujours disponibles sur la plateforme de streaming, à condition d'être abonné à l'une des trois offres.