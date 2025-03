Quatre ans après avoir remporté 4 Oscars, ce réalisateur adulé sort un nouveau film "extrêmement divertissant"

L'un des films les plus attendus de ce début d'année 2025 sort enfin sur grand écran. Et il a déjà été salué par la critique.

Même sans être cinéphile, il y a des réalisateurs qui sont régulièrement attendus au tournant. Les films de Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Martin Scorsese, ou encore David Fincher sont des événements pour le public. Cette semaine, les spectateurs peuvent découvrir la dernière réalisation de l'un d'entre eux : il a signé ce qui est considéré comme le meilleur film de l'année 2019 et s'est imposé comme l'un des cinéastes majeurs d'aujourd'hui.

Et pour cause, le cinéaste sud-coréen Bong Joon Ho a remporté quatre Oscars en une seule soirée (un exploit qui n'avait pas été accompli en 60 ans), une Palme d'or, un César, un Golden Globe, mais surtout l'approbation du public pour Parasite. Après avoir également signé Snowpiercer et Okja, le réalisateur coréen sort son nouveau film anglophone, une comédie de science-fiction. Elle est attendue de pied ferme par le public et a déjà été saluée par la critique qui a pu la découvrir en avant-première.

Deux Robert Pattinson pour le prix d'un. © Courtesy of Warner Bros. Pictures © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Adapté du roman d'Edward Ashton, Mickey 17 suit un héros qui se tue littéralement à la tâche : il est embauché par une entreprise pour être l'"expendable" d'une expédition humaine chargée de coloniser un monde de glace. Il doit explorer la surface de la planète et découvrir chacun de ses dangers. Chaque fois qu'il meurt, un nouveau corps est régénéré avec la plupart de ses souvenirs, afin de permettre à la colonie humaine d'apprendre de ses erreurs et de poursuivre son exploration de la planète.

Le rôle de Mickey (et de chacune de ses itérations) est joué par l'acteur britannique Robert Pattinson, à des années-lumières de son rôle dans Twilight ou The Batman. Il donne la réplique à Steven Yeun (The Walking Dead, Acharnés), Naomi Ackie (Star Wars 9, Blink Twice), Toni Collette (Hérédité, A couteaux tirés), Mark Ruffalo (Shutter Island, Zodiac), ou encore Anamaria Vartolomei (Le Comte de Monte-Cristo) et Anna Mouglalis (Baron Noir).

Mickey 17 a déjà reçu de bonnes critiques de la part de la presse, qui a pu découvrir le long-métrage lors de la Berlinale 2025. Qualifiée de "dystopie spectaculaire qui se moque des prophètes de la tech" par Le Figaro, cette comédie de science-fiction est "une satire aussi réussie que froutraque sur notre époque", juge Les Inrockuptibles. Les médias américains saluent de leur côté un film "drôle et réfléchi" (Empire Magazine), "le meilleur film anglophone de Bong Joon Ho à ce jour" (Indiewire) et un moment "extrêmement divertissant" (Time Out). Le public, lui, pourra découvrir le long-métrage à sa sortie au cinéma, le mercredi 5 mars 2025.