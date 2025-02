Cette nouvelle série britannique de Netflix à voir en 4 heures est inspirée d'une histoire vraie scandaleuse

Une nouvelle mini-série est mise en ligne cette semaine sur Netflix. Elle revient sur l'un des plus gros scandales environnementaux qui a frappé le Royaume-Uni.

Comme chaque semaine, Netflix propose à ses abonnés de découvrir des nouveautés exclusives. Le jeudi 27 février, c'est une mini-série britannique qui est mise en ligne sur la plateforme de streaming. Composée de visages bien connus du cinéma de Grande-Bretagne, l'intrigue s'intéresse à l'histoire vraie de l'un des plus gros scandales environnementaux du pays. Décrite comme "l'Erin Brockovich anglaise", cette histoire promet de choquer les abonnés.

Entre 1985 et 1997, des produits toxiques sont rejetés dans l'atmosphère lors du démantèlement de sites industriels de Corby, en Angleterre. En parallèle, plusieurs parents de la ville remarquent un nombre impressionnant de malformations à la naissance de leurs enfants (trois fois plus que dans les zones environnantes, et dix fois plus que ce à quoi l'on pourrait s'attendre dans une ville de cette taille). Une action en justice est menée par les mères de trente enfants, qui assurent avoir été exposées à des substances toxiques lors de leurs grossesses, entraînant la malformation de leurs enfants.

© Ben Blackall/Netflix

Toxic Town retrace le combat de ces mères contre l'entreprise industrielle pour obtenir vérité et réparation dans le cadre de l'affaire désormais connue comme celle des "empoisonnements de Corby". Il aura fallu plusieurs années pour qu'elles obtiennent reconnaissance et justice.

Au casting, les habitués des productions anglophones reconnaîtront plusieurs visages de la télévision britannique : Aimee Lou Wood, découverte dans Sex Education et aujourd'hui dans The White Lotus ; Jodie Whittaker qui a incarné l'un des Docteurs de Doctor Who ; Robert Carlyle vu dans la série Once upon a time ; Rory Kinnear célèbre pour Imitation Game, Skyfall ou Quantum of Solace ; Claudia Jessie que l'on connaît comme l'inoubliable Eloïse de La chronique des Bridgerton, ou encore Joe Dempsie qui avait fait une apparition dans Game of Thrones et Brendan Coyle connu comme l'un des majordomes de Downton Abbey.

Toxic Town est une mini-série composée de seulement quatre épisodes, d'une durée d'une heure environ : elle se binge-watch donc parfaitement pour tous ceux qui seraient intéressés d'en apprendre davantage sur ce scandale qui a marqué le Royaume-Uni. L'intégralité de la série est mise en ligne sur la plateforme de streaming Netflix ce jeudi 27 février.