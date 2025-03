Encore mieux que "La Meneuse", cette série comique est à voir absolument

Si vous avez aimé "La Meneuse" sur Netflix, on vous recommande de découvrir cette autre série comique encore meilleure, qui se déroule également dans l'univers du sport.

Depuis sa mise en ligne le 27 février 2025, La Meneuse trône en tête du classement des séries les plus vues du moment sur Netflix, au point d'être renouvelée pour une saison 2 en un temps record. Si vous avez binge-watché cette série comique qui se déroule dans l'univers de la NBA, peut-être cherchez-vous un autre programme du même genre à découvrir. On vous recommande chaudement une autre série comique, qui se déroule également dans l'univers du sport. Saluée par la critique et le public, c'est un bijou qu'il faut absolument avoir vu.

Cette fiction plonge cette fois le public dans l'univers du football. On y suit un entraîneur de football américain dépêché pour entraîner un club de football européen qui enchaîne les défaites, en Angleterre. Même s'il n'y connaît rien, et que tout le monde est plutôt hostile à son arrivée, son optimisme à toute épreuve et ses méthodes peu conventionnelles pourraient bien être ce dont le club de l'AFC Richmond avait besoin pour triompher.

© Apple TV+

Vous l'aurez peut-être reconnue : cette série, c'est Ted Lasso. Créée par Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt et Joe Kelly, cette comédie sportive extrêmement feel-good s'est imposée comme l'une des meilleures séries comiques de 2020 à 2023. Grâce à une écriture nuancée, une galerie de personnages touchants, et un humour extrêmement bienveillant, Ted Lasso a conquis la critique et le public. Elle a d'ailleurs récolté la note de 90% d'avis presse sur Rotten Tomatoes, et celle toute aussi positive de 86% de la part du public. La série est également la lauréate de plusieurs Emmy Awards et de Golden Globes pour son acteur principal, Jason Sudeikis.

Contrairement à La Meneuse cependant, Ted Lasso n'est pas disponible sur Netflix. Il faut posséder un compte à Apple TV+ pour découvrir les trois saisons de la série. Rappelons que les programmes de la firme à la pomme sont également accessibles aux abonnés de Canal+ et de MyCanal. Au total, la série comporte 34 épisodes, d'une durée moyenne de 30 minutes chacun.

Et bonne nouvelle si vous avez déjà binge-watché tous les épisodes : alors que la troisième saison était annoncée comme la dernière, une saison 4 a été annoncée. Apple TV+ a confirmé l'écriture de nouveaux épisodes, qui voient également le retour du personnage principal et du reste de l'équipe. La date de sortie n'est pas encore connue. En attendant, les trois saisons restent disponible sur la plateforme du géant à la pomme.