C'est la série la plus choquante de ces dernières années : elle prend fin après 8 ans de diffusion

Au terme de six saisons et huit ans de diffusion, cette série glaçante qui a marqué les esprits va prendre fin.

Les séries qui ont marqué durablement les spectateurs, au point de devenir de véritables phénomènes culturels, se comptent sur les doigts d'une main. Dans les prochaines semaines, l'une d'entre elles va tirer sa révérence après 8 ans de diffusion, et au terme de 6 saisons. Il s'agit d'un événement, puisque ce programme adapté d'un roman s'est distingué comme une série incontournable depuis 2017. Saluée par la critique et le public, elle a également terrifié par son propos et sa violence.

Cette série en 56 épisodes, qui mêle les codes du drame, du thriller et de la science-fiction, est l'adaptation du roman "La servante écarlate" de Margaret Atwood, publié en 1985. L'intrigue se situe dans un futur proche, dans un contexte où le taux de natalité est au plus bas en raison d'une baisse de la fécondité. La secte religieuse Gilead a profité du contexte de crise pour prendre le pouvoir aux Etats-Unis.

Dans cette dystopie, les femmes sont déchues de leur statut de citoyennes et sont hiérarchisées : les épouses, les Martha dévolues aux tâches écarlates et les Servantes. Vêtues de rouge écarlate, ces femmes, qui sont encore en mesure de procréer, sont réduites à l'état d'objet sexuel pour assurer la reproduction de l'espèce humaine. C'est le cas de June Osborn, enlevée lors du coup d'Etat, qui n'a qu'un but : s'enfuir de cet enfer pour retrouver sa fille et son époux.

© Sophie Giraud/HULU © 2022 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions, LLC. All Rights Reserved

The Handmaid's Tale : La servante écarlate est l'une des séries les plus choquantes (viols et tortures sont légions dans la série dans des scènes souvent difficiles) diffusées à la télévision ou sur les plateformes depuis 2017. De par son propos extrêmement politique sur la place des femmes et la mise en place d'une dictature totalitaire, la série de Bruce Miller est aussi un vrai tour de force. Sa première saison a été unanimement saluée, remportant 8 Emmy Awards en 2017 (meilleure série dramatique, meilleure actrice principale pour Elizabeth Moss) et deux Golden Globes (dans les mêmes catégories).

En plus de s'interroger sur les dérives totalitaires de la société, The Handmaid's Tale est devenue un phénomène culturel. En 2018, on a pu voir des manifestantes américaines habillées en servantes écarlates pour protester contre les lois anti-avortement, la misogynie ou l'élection de Donald Trump. A travers le monde, la série est un symbole fort des luttes féministes.

D'année en année, et en raison souvent de sa violence excessive qui rend le visionnage très difficile, The Handmaid's tale a été moins suivie. Mais cela n'en reste pas moins un programme qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, a minima sa première saison.

Pour découvrir la sixième et dernière saison de The Handmaid's Tale, rendez-vous depuis le 8 avril 2025 sur OCS, accessible notamment via Ciné+ et MyCanal. Les trois premiers épisodes sont disponible à cette date, avant que le reste de la saison ne soit diffusé chaque mardi à 20h50, à un rythme hebdomadaire sur la chaîne. La série va officiellement s'achever mardi 27 mai 2025. Les épisodes sont également disponibles à la demande après leur diffusion. Les autres saisons sont disponibles à la demande sur Ciné+ OCS.