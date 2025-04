"Impossible de s'en lasser" : l'une des meilleures comédies françaises de tous les temps est disponible sur Netflix

C'est une comédie française unanimement saluée, considérée comme l'une des meilleures de tous les temps : vous pouvez la voir en ce moment sur Netflix.

La comédie est probablement l'un des genres les plus populaires en France. Chaque année, l'art du rire à la française fait déplacer les foules dans les salles obscures, comme le prouvent les derniers succès des Tuche ou d'Un p'tit truc en plus. Comme les goûts et les couleurs, chacun à ses préférences en termes d'humour. Mais certains films ont atteint au fil des années le statut culte, s'inscrivant comme les meilleures de tous les temps.

Si l'on se concentre sur le XXIe siècle, quelques films ont cumulé les éloges des critiques et la popularité du public, au point d'être qualifiés de meilleures comédies des années 2000. Parmi eux, on retrouve l'adaptation d'une oeuvre culte, régulièrement transposée à l'écran, qui a fait hurler de rire des générations de spectateurs grâce à son casting en grande forme et à son humour décalé. Nous parlons bien sûr d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.

© Moviestore Collection / Rex Features / Sipa (publiée le 04/04/2025)

Il s'agit de l'adaptation en prises de vues réelles de la bande dessinée écrite par Uderzo et Goscinny. Réalisée par Alain Chabat, elle est sortie en 2002 et reste à ce jour considérée comme la meilleure adaptation des aventures des irréductibles Gaulois. En 23 ans, de nombreuses répliques continuent d'être régulièrement citées ("Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations", "le lion ne s'associe pas avec le cafard", "viens me le dire de profil si t'es un homme", "C'est trop calme"...).

L'humour d'Alain Chabat y est ponctué de multiples références culturelles et de jeux de mots qui se découvrent à chaque nouveau visionnage et qui restent fidèles à l'esprit Uderzo et Goscinny. Loufoque sans être bête, irrévérencieux mais tout en maîtrise, Chabat a depuis ses adeptes au point que ses films sont toujours attendus avec impatience.

Le casting, fait de visages bien connus du cinéma comme Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Christian Clavier, Edouard Baer, Gérard Darmon, est gigantesque. On peut également s'amuser à repérer les apparitions caméos d'autres célébrités comme Jean-Pierre Bacri, Pierre Tchernia, Chantal Lauby ou Mathieu Kassovitz.

Le succès d'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre parle de lui-même : l'accueil est triomphant (une note de 4,1/5 attribuée par les spectateurs d'Allociné), le film a réalisé un total de 14,5 millions d'entrées à sa sortie en France. Sur Linternaute, il décroche la note de 4/5 avec des commentaires élogieux : "un des meilleurs films de la série Astérix" estime un lecteur, quand un autre juge qu'il est "impossible de s'en lasser".

A ce jour, c'est le film qui a eu le plus de succès au box-office en France. Si l'on se concentre uniquement sur les films français, il se trouve à la 4e place du classement. En attendant de découvrir la série d'animation d'Alain Chabat, Astérix et Obélix : Le combat des chefs, le 30 avril sur Netflix, vous pouvez (re)voir Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en streaming. Il est mis en ligne sur la plateforme de streaming au N rouge le 17 avril 2025.